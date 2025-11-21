고양시, 2026년 예산 3조4218억 편성…"민생 안정·미래 투자 집중"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기 고양특례시(시장 이동환)가 경기 둔화와 재정 여건 악화 속에서도 민생 안정과 미래 성장 기반 강화에 집중한 2026년도 예산안을 편성해 21일 시의회에 제출했다.

2026년도 예산안은 올해보다 813억원(2.43%) 늘어난 3조4218억원으로, 일반회계 2조8738억원(증 642억원), 특별회계 5480억원(증 171억원) 규모다. 외형은 확대됐지만 조정교부금이 271억원 감소하고 시비 부담이 필요한 국도비 보조금이 678억원 증가해 실질적 가용 재원은 줄었다.

이에 시는 지방세·세외수입 등 가용할 수 있는 자체 수입을 총동원했다. 특히 '고양콘' 사용료 수입 75억원과 결산 후 예상되는 순세계잉여금을 적극 반영하고, 불필요한 경상경비, 관행적 사업, 시비 부담이 과도한 보조사업 등을 대폭 조정하는 고강도 구조조정으로 재원을 마련했다.

이동환 고양특례시장은 "어려운 재정 여건 속에서 민생 안정과 지역 경제 활력을 제고하고, 미래성장 기반을 다지기 위한 예산안을 편성했다"며 "시와 시민의 미래를 위한 예산이 편성될 수 있도록 시민들의 관심과 시의회의 적극적인 협조를 부탁드린다"고 밝혔다.

시는 미래 산업 기반 강화에 중점을 두고 마이스(MICE)·콘텐츠·드론산업의 전략적 육성과 창업 생태계 조성을 위한 예산을 편성했다.

킨텍스 제3전시장 건립에 450억원을 편성해 마이스(MICE) 산업 경쟁력을 강화하고 대규모 국제행사 수용을 위한 인프라를 조성한다. 동시에 IP융복합 콘텐츠 클러스터 조성에 48억원을 투입해 K-콘텐츠 제작부터 소비까지 아우르는 콘텐츠 생태계를 구축한다.

또한, 공공형 창업 지원체계 구축을 위한 고양산업진흥원 기업 스케일업 엑셀러레이팅 지원(9억원), 고양 중심 드론산업 생태계 구축을 위한 드론 UAM 박람회(7억 원) 등 자족도시의 토대를 다지기 위한 지역 산업 다각화를 추진한다.

소상공인·중소기업 경쟁력과 자립 기반 강화를 위해 행신동 기업입주시설 건립(30억원), 소상공인·중소기업 특별금융지원 출연금(37억원), 소상공인 시설개선(2억원), 고양 인쇄문화허브센터 운영(4억원) 예산도 편성됐다.

일자리 분야에서는 통합일자리센터 운영(12억원), 공공근로(20억원), 사회적기업 일자리(7억원)를 포함해 노인(419억원)·여성(34억원)·신중년(10억원) 일자리, 청년 행정체험(6억원) 등 생애주기별 고용을 지원한다.

복지 분야에서는 기초연금 4551억원, 부모급여 732억원, 아동수당 663억원을 편성하고, 출산지원금 84억원, 첫만남 이용권 129억원, 4~5세 무상보육 지원 11억원, 출산가구 전월세 대출이자 지원 16억원을 편성해 출산·양육 지원을 강화한다.

또한, 의료·돌봄 체계 강화를 위한 장애인종합복지센터 건립(50억원), 난임부부 시술비 지원(46억원), 달빛어린이병원·공공심야약국 지원(7억원), 응급의료센터 지원(13억원)으로 빈틈없는 복지를 지원한다.

재난·안전 분야에서는 강매·대화·장월 자연재해위험개선지구 정비사업(44억원), 관산 풍수해 생활권 종합정비사업(22억원)으로 상습 침수 지역을 정비하고, 거점형 스마트시티 조성 사업(60억원)과 스마트시티센터 운영(79억원)을 통해 도시 전반의 재난 대응 체계를 고도화한다.

교통·체육 인프라도 확충한다. 대장~홍대 광역철도사업(15억원), 철도 지하화 통합개발 기본구상 용역(7억원), 식사동~백석동 도로공사(40억원), 제5차 고양시 지방대중교통계획(6억원), 라온길 정비사업(33억원)을 통해 교통망과 보행 환경을 개선하고 관광문화단지 내 주차 전용 건물 조성에도 59억원을 편성했다.

또한, 원흥·백석·탄현 체육센터 건립(105억원), 2027년 전국체전 대비 인공암벽장, 고양체육관, 성사시립테니스장 리모델링(99억원) 예산을 투입해 지역 체육시설 확충에 나선다.

미래 세대를 위한 준비도 놓치지 않았다. 교육발전특구 사업(20억원)으로 과학교육 기반을 구축하고, 온마을 행복학교 등 고양형 교육지원사업(25억원), 학교시설 환경개선(25억원)으로 미래 세대 교육 기반을 강화한다.

북한산성 세계유산 등재(10억원)와 공립박물관 설립 타당성 용역(1억원)도 반영해 역사·문화자원의 보존과 도시 정체성 강화에도 나선다.

급변하는 시대 흐름에 대응하고 선진 도시정책 방향 제시를 위한 세계도시포럼(4억원)과 도시기본계획 수립(2억원), 원도심 지구단위계획 수립 용역(6억원)을 편성해 중장기 도시 비전을 설계하고, 도시의 과거와 미래를 잇는 도시관 건립 타당성 분석 용역(1억원)도 추진한다.

환경 분야에서는 전기차 구매지원(273억원), 미니 수소도시 조성(8억원), 공립수목원 타당성 용역(3억원), 장기미집행공원 토지매입(27억원), 일산호수공원 경관조명 개선(5억원) 등을 편성해 탄소중립과 녹색도시 기반을 확충한다.





한편, 2026년 예산안은 이달 12일 시작한 고양시의회 제2차 정례회 심의를 거쳐 다음 달 중순 최종 확정된다.





고양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

