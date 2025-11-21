본문 바로가기
6·25서 18세 나이로 산화 故구자길 일병, 75년만 남동생 품으로

유제훈기자

입력2025.11.21 10:00

6·25 전쟁 당시 대한민국을 지키기 위해 18세의 나이로 참전했다가 산화한 고(故) 구자길 일병이 75년 만에 남동생 품으로 돌아갔다.


국방부 유해발굴감식단(국유단)은 지난해 11월 대구 군위군 효령면 마시리 365고지 일대에서 발굴한 유해의 신원을 국군 제6사단 19연대 소속의 고 구자길 일병으로 확인했다고 21일 밝혔다. 고인은 올해 16번째로 신원이 확인된 호국영웅이다. 이로써 2000년 유해 발굴사업 시작 이래 가족의 품으로 돌아간 국군 전사자는 총 264명이 됐다.

고 구자길 일병은 1931년 10월 대구광역시 수성구에서 8남매(6남 2녀) 중 첫째로 태어나 1950년 개전 초기 18세의 젊은 나이로 군에 입대했다. 고인은 입대 직후 '군위-의홍 부근 전투(1950년 8월13~28일)'에 참전했다가 산화했다.


군위-의흥 부근 전투는 국군 제6사단이 군위 및 의흥 일대에서 대구를 점령하기 위해 공격을 감행한 북한군 제1·8사단을 저지한 전투다. 고인의 유해를 발굴한 365고지 일대는 6사단 7연대가 19연대 2대대를 배속받아 북한군과 여러 차례의 공방전 끝에 고지를 완전히 확보한 전투가 벌어진 장소다.


이번 신원확인은 유가족 찾기 탐문팀의 적극적인 활동과 전문발굴팀 및 육군 제50보병사단 장병들이 있었기에 가능했다. 국유단은 유가족을 찾기 위해 전사자명부에 적힌 전사자의 본적지를 단서로 유가족의 소재를 추적하고 있다. 고인의 남동생인 구자천(73)씨의 유전자 시료도 2020년 탐문관이 직접 자택을 방문하여 채취한 것이다.


고인의 유해는 국유단 전문발굴팀과 육군 제50보병사단 장병들이 함께 발굴했다. 지난해 10월28일∼11월22일 4주 동안 군위군 365고지 일대에서 유해 7구와 유품 460여 점을 찾았으며, 유해 발굴 막바지인 11월19일에 고인의 유해를 발굴했다.


이번 '호국의 영웅 귀환' 행사는 유가족의 요청에 따라 이날 경북 포항시 유가족(남동생 구자천 씨) 자택에서 열렸다. 유가족 대표인 고인의 남동생(8남) 구자천씨는 "큰형님의 유해를 찾았다는 소식을 듣고 그날 밤잠을 못 잘 정도로 가슴이 뭉클했다. 너무 어릴 때라 기억도 없는데 이상하게 눈물이 나고, 핏줄이라 그런지 더 애틋하다"면서 "큰형님을 국립묘지에 잘 모시고 싶다"고 소회를 밝혔다.




유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

