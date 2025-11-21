한수정, 상생경영 우수기업 인증…"지역사회와 동반성장 공로"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한국수목원정원관리원(한수정)은 한국경영인증원으로부터 지역사회 부문 '상생경영 우수기업(Best of Win-Win Management)' 인증을 받았다고 21일 밝혔다.

심상택 한수정 이사장(왼쪽)과 김혜윤 수목원사업실장(오른쪽)이 상생경영 우수기관 인증서를 받은 후 기념촬영을 하고 있다. 한국수목원정원관리원 제공

상생경영 우수기업은 체계적 상생경영으로 지역사회와 동반성장을 위해 노력한 기관을 제3자인 한국경영인증원이 심사해 인증한다. 산림청 산하 공공기관 중에선 한수정이 처음으로 인증을 받았다.

한수정은 2019년부터 지역 상생사업 등을 추진하는 등 지역 농가와 지속가능한 성장 및 경제적 자립 도모에 기여한 공로를 인정받았다.

지역 농가에서 수목원이 필요로 하는 식물을 생산·공급받는 '식물산업진흥사업', 수목원 인프라를 활용해 소상공인·사회적 약자와 함께 추진한 '플리마켓 동반성장사업', 지역 인재와 지역을 대표하는 축제를 여는 '문화상생사업' 등이 대표적인 사례다.





심상택 한수정 이사장은 "상생경영 우수기업 인증은 지난 7년간 지방소멸위기에 대응하기 위해 기관 구성원 모두가 노력한 결과"라며 "한수정은 앞으로도 식물로 지역을 잇고, 수목원·정원과 사람을 연결하는 여정을 계속 이어가겠다"고 말했다.





대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr

