"무작정 기다림 끝!"… 울산시, 2025년 버스정보시스템 확대 구축 완료

버스정보안내기 60개소 신규 설치·70대 교체



버스정보 앱 이용 힘든 고령층 거주 지역 중심



태양광 버스정보안내기 14개소, 탄소배출량↓

이제 정류장에서 무작정 기다리는 일은 없다.

울산시는 시민들의 대중교통 이용 활성화와 버스 이용 편의 제공을 위해 추진해 온 '2025년 버스정보시스템(BIS) 확대 구축 사업'을 11월 21일 완료했다.

2025년 BIT 노후 교체.

올해 사업비로는 총 10억원이 투입됐으며 지난 상반기에 인터넷이나 스마트폰 앱 이용이 어려운 고령층이 많이 거주하는 지역 정류장 60개소에 버스정보안내기를 신규 설치했다.

또 시내 주요 정류장에 노후한 버스정보안내기 70대를 이미지형 최신 장비로 교체했다. 이를 통해 현재 버스 위치 정보와 노선 검색, 날씨·뉴스 정보, 외국인 이용객들을 위한 버스정보 영문 변환 기능과 시정·국정 홍보 등을 제공할 수 있도록 했다.

이와 함께 지난 7월부터는 전원공급이 취약한 정류장 14개소를 대상으로 태양광 버스정보안내기 시범 설치 사업을 진행했다. 그 결과 전기시설 구축비와 전기요금을 절감했을 뿐만 아니라, 탄소배출량도 획기적으로 감축(연간 1935㎏CO2, 소나무 293그루 심기 효과)하는 효과를 거뒀다.

태양광 BIT.

울산시 관계자는 "앞으로도 시민과 울산을 찾는 방문객들의 대중교통 이용 편의와 국제정원박람회 개최 도시에 걸맞은 친환경 도시 구현을 위해 '버스정보시스템 확대 구축 사업'을 지속적으로 추진해 나갈 계획"이라고 말했다.





현재 버스정보안내기는 울산지역 버스정류장 3400여개소 중 1790개소에 설치·운영되고 있다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr

