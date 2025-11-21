VC협회, '2025년 제2회 스케일업 팁스 IR 서밋' 성료

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한국벤처캐피탈협회(VC협회) 스케일업팁스본부는 역삼 팁스타운 S1 팁스홀에서 '2025년 제 3회 스케일업 팁스 IR Summit'을 성공적으로 개최했다고 21일 밝혔다.

지난 19일 열린 행사는 스케일업 팁스 선정기업의 투자유치 역량을 강화하고 유망 기업과 투자자 간 교류를 활성화하기 위해 마련됐다. 참여 기업들은 사전 멘토링을 통해 발표 내용을 점검받고 IR 세션에서는 기술력과 성장 전략을 발표했다.

제3회 스케일업 팁스 IR Summit 참가자들이 기념촬영을 하고 있다. VC협회

AD

이날 행사에는 중소벤처기업부가 주관하고 중소기업기술정보진흥원이 전문기관으로 운영하는 스케일업 팁스 사업에 2022년 이후 선정된 500여 개 기업을 대상으로 사전 공모 및 서면 평가를 거쳐 선발된 7개 사가 참여했다. 아울러, 국내 주요 벤처캐피탈, 정부·유관기관 관계자 등 50여 명도 참석해 심도 있는 투자 상담과 활발한 네트워킹이 이어졌다.

1부의 1:1 투자상담회에서는 참여기업들이 개별 부스에서 VC 등 투자자들과 30분씩 총 2회 상담을 통해 투자 연계 가능성을 모색했다. 2부는 7개 기업이 각 사의 기술·제품 소개와 사업계획을 발표하는 IR 세션 및 시상식으로 구성됐으며 ▲제이피에너지(대상) ▲아임시스템(최우수상) ▲ 서지넥스(우수상)가 차례로 수상했다.

대상을 받은 제이피에너지는 원천 소재 기술을 기반으로 한 고율·고안정성 차세대 이차전지 음극 소재 관련 기술력을 높게 평가받았다. 아임시스템은 혈관중재시술용 원격 능동 의료 로봇을 국내 최초로 상용화했다는 점에서 호평을 받았으며, 서지넥스는 차세대 유전자 치료제 개발을 위한 정밀 약물 전달 관련 기술력을 인정받았다.

3부 네트워킹 세션에서는 참여기업과 투자자, 정부·유관기관 관계자들이 사업 전략, 기업 성장 과정에서의 애로사항, 후속 투자 가능성 등 다양한 주제로 의견을 나누며 교류의 장을 펼쳤다.

VC 협회 관계자는 "스케일업 팁스 IR 서밋이 기업 IR부터 투자 상담, 네트워킹까지 이어지는 실질적인 지원 프로그램으로 자리 잡고 있다 "며 "유망한 기업들이 더 많은 투자 기회를 확보할 수 있도록 계속해서 지원을 확대하겠다"라고 말했다.





AD

한편 VC협회는 올해 스케일업 팁스 IR 서밋 1~3 회의 수상기업을 대상으로 영문 피치덱 제작을 지원하는 등 IR 역량 강화 혜택을 제공하고 있으며, 오는 12월 9일에는 '스케일업 팁스 네트워킹데이'를 개최해 성과 공유와 후속 협력 논의를 이어갈 예정이다.





이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>