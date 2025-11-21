본문 바로가기
금은보화만 '1100만개'…전설의 스페인 보물선 유물 일부 공개

박은서인턴기자

입력2025.11.21 08:30

대포·동전 등 핵심 유물 10년만에 수면 위로
스페인·원주민·미국 투자자까지 소유권 분쟁

콜롬비아 정부가 18세기 침몰한 전설의 스페인 갤리언선 '산호세(San Jose)'호에서 인양한 유물 일부를 처음으로 공개했다. 대포와 동전, 도자기 조각 등이 수습되며 300년 넘게 미스터리로 남았던 난파선 연구가 새로운 전기를 맞고 있다.

금은보화만 '1100만개'…전설의 스페인 보물선 유물 일부 공개 스페인 갤리언선 '산호세호'에서 인양한 유물 일부. 콜롬비아 대통령실
콜롬비아 대통령실은 20일(현지시간) 보도자료를 통해 구스타보 페트로 대통령이 '산호세 갤리언 심장부를 향해'라는 이름의 연구 프로젝트 진행 상황과 함께 난파선에서 수습된 유물 분석 결과를 보고받았다고 밝혔다.


이번에 공개된 유물은 보존 조치를 거칠 예정이며 대포 1점과 도자기 컵 1점, 망치로 두드려 만든 동전(마쿠키나) 3개, 도자기 파편 2점 등으로 구성돼 있다.


유물은 콜롬비아 당국이 2015년 카르타헤나 인근 해저 약 600m 지점에서 산호세호 잔해를 확인했다고 발표한 이후 10년 만에 처음으로 수면 위로 올라왔다. AP통신에 따르면 난파선의 정확한 위치는 국가 기밀로 분류돼 있다.


연구진은 그간 유물 분포 조사, 현장 경계 설정, 잠재적 손상 가능성 검증 등을 거쳐 선체 주변 고고학적 환경이 인위적으로 훼손되지 않았다는 점을 확인했다. 유물 선별 과정은 출처·연대·제작 기술 정보를 확보할 수 있는 자료에 우선순위를 두는 등 엄격한 과학적 기준에 따라 진행됐으며 해군의 수중 로봇도 동원됐다.

전설적인 보물선 '산호세호', 소유권 관련 분쟁도

스페인 왕실 소유였던 산호세호는 1708년 침몰한 대형 선박으로 약 600명의 선원 중 대부분이 희생됐다. 침몰 원인으로는 스페인 측이 주장하는 '영국 함대 공격설'과 영국 측의 '내부 폭발설'이 주로 언급돼 왔으나 콜롬비아 정부는 선체 손상 등 다른 요인도 작용했을 가능성을 제기하고 있다.


이 배에는 금·은화 1100만개와 에메랄드 등 대량의 보석이 적재됐던 것으로 추정돼 2015년 콜롬비아 정부가 발견 사실을 공식 발표하기 전까지 수많은 모험가의 탐사 대상이기도 했다.


산호세호는 법적·외교적 분쟁으로도 국제적 관심을 받아왔다. 스페인은 콜롬비아가 가입하지 않은 유엔 협약을 근거로 유물에 대한 권리를 주장해 왔고 볼리비아 원주민들은 "18세기 약탈당한 보물"이라며 소유권 반환을 요구해왔다.


여기에 '해저 함대 탐사(Sea Search Armada·SSA)'라는 활동을 진행한 미국 투자자 그룹이 약 100억 달러(약 14조7000억원) 규모의 중재 소송을 진행 중이다. 이들은 "1980년대에 산호세호를 최초로 발견했다"고 주장하며 권리를 요구하고 있다.




박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

