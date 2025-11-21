신한카드, 문체부 주관 예술경영대상 수상

"일반 기업 중 최초 우수사례 선정"
신한카드는 문화체육관광부와 예술경영지원센터가 공동 주관한 '2025 예술경영대상'에서 우수 사례로 선정돼 예술경영지원센터 대표상을 수상했다고 21일 밝혔다.
예술경영대상은 예술산업 발전에 기여한 혁신적 경영사례를 발굴·확산하기 위해 제정된 상으로, 신한카드는 일반 기업 중 최초로 선정되는 영예를 안았다.
신한카드는 '더프리뷰 아트페어' 개최를 통해 문화예술 생태계 활성화에 기여해 왔다. 더프리뷰는 금융권이 주관한 첫 아트페어로, 신한카드는 이를 5년간 꾸준히 열며 신진 갤러리와 작가들이 미술시장에 진입할 수 있는 기반을 마련했다. 그 결과 5년 동안 총 240개 갤러리가 참여해 약 58억원 규모의 작품을 판매했으며, 데뷔 작가들은 키아프·프리즈 서울 등 국제 아트페어로 진출하는 성과를 거뒀다. 전시 기간 신한카드는 마케팅과 홍보를 전담해 참가자들이 작품 활동에 집중할 수 있도록 지원했다.
올해로 24회를 맞은 '꼬마피카소 그림축제'도 신한카드를 대표하는 가족 문화 행사다. 어린이들이 그림을 통해 꿈과 상상력을 키울 수 있는 기회를 제공하는 동시에 잠재력 있는 어린이 예술 인재도 발굴해 왔다. 2002년 시작된 이후 누적 참가자는 약 20만명에 달한다. 신한카드는 비대면 드로잉 공모전, NFT 기반 디지털 체험, 친환경 굿즈 제작, 인공지능(AI) 콘테스트 등 매년 변화하는 트렌드를 반영하며 미래 세대에 새로운 문화 경험을 제시하고 있다.
이와 함께 블루스퀘어 신한카드홀, 신한카드 쏠페이 스퀘어 라이브홀, 부산 소향씨어터 신한카드홀 등과 스폰서십을 맺고 '더 모먼트' 행사를 운영하며 뮤지컬·콘서트·전시회 등 다양한 공연의 1+1 또는 할인 혜택도 제공하고 있다.
지금 뜨는 뉴스
신한카드 관계자는 "예술과 금융을 연결해 문화예술계의 새로운 기준을 만들어가고 있다"며 "앞으로도 문화예술 생태계가 건강하게 성장하도록 기업시민으로서 역할과 책임을 다하겠다"고 말했다.
문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>