신한카드, 문체부 주관 예술경영대상 수상

"일반 기업 중 최초 우수사례 선정"

신한카드는 문화체육관광부와 예술경영지원센터가 공동 주관한 '2025 예술경영대상'에서 우수 사례로 선정돼 예술경영지원센터 대표상을 수상했다고 21일 밝혔다.

서울 중구 을지로 신한카드 본사. 신한카드

예술경영대상은 예술산업 발전에 기여한 혁신적 경영사례를 발굴·확산하기 위해 제정된 상으로, 신한카드는 일반 기업 중 최초로 선정되는 영예를 안았다.

신한카드는 '더프리뷰 아트페어' 개최를 통해 문화예술 생태계 활성화에 기여해 왔다. 더프리뷰는 금융권이 주관한 첫 아트페어로, 신한카드는 이를 5년간 꾸준히 열며 신진 갤러리와 작가들이 미술시장에 진입할 수 있는 기반을 마련했다. 그 결과 5년 동안 총 240개 갤러리가 참여해 약 58억원 규모의 작품을 판매했으며, 데뷔 작가들은 키아프·프리즈 서울 등 국제 아트페어로 진출하는 성과를 거뒀다. 전시 기간 신한카드는 마케팅과 홍보를 전담해 참가자들이 작품 활동에 집중할 수 있도록 지원했다.

올해로 24회를 맞은 '꼬마피카소 그림축제'도 신한카드를 대표하는 가족 문화 행사다. 어린이들이 그림을 통해 꿈과 상상력을 키울 수 있는 기회를 제공하는 동시에 잠재력 있는 어린이 예술 인재도 발굴해 왔다. 2002년 시작된 이후 누적 참가자는 약 20만명에 달한다. 신한카드는 비대면 드로잉 공모전, NFT 기반 디지털 체험, 친환경 굿즈 제작, 인공지능(AI) 콘테스트 등 매년 변화하는 트렌드를 반영하며 미래 세대에 새로운 문화 경험을 제시하고 있다.

이와 함께 블루스퀘어 신한카드홀, 신한카드 쏠페이 스퀘어 라이브홀, 부산 소향씨어터 신한카드홀 등과 스폰서십을 맺고 '더 모먼트' 행사를 운영하며 뮤지컬·콘서트·전시회 등 다양한 공연의 1+1 또는 할인 혜택도 제공하고 있다.





신한카드 관계자는 "예술과 금융을 연결해 문화예술계의 새로운 기준을 만들어가고 있다"며 "앞으로도 문화예술 생태계가 건강하게 성장하도록 기업시민으로서 역할과 책임을 다하겠다"고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr

