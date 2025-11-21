본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

넥슨 '아크 레이더스' 글로벌 흥행에 성장 모멘텀 확대

노경조기자

입력2025.11.21 07:58

시계아이콘02분 02초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

과감한 투자·완성도 최우선 전략 결실
'마비노기 모바일' 게임대상 잇단 성과
2027년 연 매출 7500억엔 달성 박차

넥슨이 신작 '아크 레이더스'의 글로벌 흥행으로 성장 모멘텀을 확대하고 있다.


21일 넥슨에 따르면 신작 '아크 레이더스'가 지난달 30일 출시 이후 2주 만에 글로벌 누적 판매량 400만장을 돌파하며 전 세계 게임 시장에서 확장세를 지속하고 있다. PC·콘솔 플랫폼에서 최고 동시 접속자 수는 70만명을 기록했다.


유료 패키지 판매 기반의 신규 IP인데도 불구하고 스팀 최다 플레이 게임 순위에서 '카운터 스트라이크 2', '도타 2' 등 무료 플레이 타이틀과 나란히 최상위권을 유지하고 있다는 점에서 이례적이다. 인기 프랜차이즈인 '배틀필드' 최신작과 비교해서도 스팀 주요 차트에서 모두 앞서는 흐름을 보이고 있다.


단일 타이틀 흥행을 넘어 넥슨의 중장기적 글로벌 투자와 개발 지원 전략이 결실을 맺고 있다는 평가가 나온다.


넥슨 '아크 레이더스' 글로벌 흥행에 성장 모멘텀 확대 '아크 레이더스' 공식 이미지. 넥슨 제공
AD

'아크 레이더스' 진입 장벽 낮추고 대중성 높여

'아크 레이더스'가 글로벌 시장에서 빠르게 안착한 데에는 장르 특유의 진입 장벽을 과감히 낮추고 대중성을 높인 것이 주효했다. 기존 익스트랙션 장르는 장비 준비 과정이 복잡하고, 초반 난이도가 높아 신규 이용자의 진입이 쉽지 않다. '아크 레이더스'는 구조를 단순화해 초보 이용자도 전투, 탐색, 탈출 등 핵심 콘텐츠에 빠르게 진입할 수 있도록 설계했다.


게임 시작과 동시에 기본 장비를 제공하는 '무료 로드아웃'과 이동 중 반려 수탉이 자원을 자동으로 수집해주는 보조 시스템 '꼬꼬' 등이 대표적인 예다. 업계에서는 이러한 시스템이 신규 유입과 이용자층 확대에 긍정적으로 작용했다고 봤다.


세계관과 비주얼도 흥행 요인으로 지목된다. 폐허가 된 미래 지구를 배경으로 1970~1980년대 미래상을 재해석한 '카세트 퓨처리즘' 미학을 적용해 아날로그 감성과 SF 요소가 조화를 이루는 독창적 분위기를 구현했다. 언리얼 엔진5 기반의 고해상도 그래픽과 정교한 사운드 디자인, 모션 연출은 몰입감을 더한다.

넥슨 글로벌 투자 성공…스웨덴 자회사 인수 효과 본격화

'아크 레이더스'의 흥행은 넥슨이 수년간 이어온 글로벌 투자 기조와도 맞닿아 있다. 스웨덴 소재 개발사 엠바크 스튜디오는 넥슨이 2018년 초기 투자를 통해 기술력과 성장성을 확인한 뒤 2021년 지분을 전량 인수해 완전 자회사로 편입한 조직이다.


넥슨의 엠바크 인수는 단순한 개발 인력 보강을 넘어선 전략적 판단이었다. 서구권 트리플A 게임 제작 문화와 클라우드 기반의 차세대 개발 환경을 그룹 역량으로 내재화하고, 글로벌 시장에서 통할 신규 대형 IP를 확보하기 위한 목적이라고 넥슨은 전했다.


넥슨은 엠바크의 독립성과 자율성을 보장하고 완성도를 최우선에 둔 장기적 물적·인적 지원 기조를 유지해 왔다. 출장을 통해 개발 지원과 인프라, 라이브 기획, 운영 등 다방면으로 상시적인 교류와 지원을 지속했다. 엠바크에서도 넥슨을 방문해 라이브 인프라를 협의했다. 또 넥슨 개발자 콘퍼런스와 지스타에 참석하는 등 한국 개발진과 접점을 넓히고 시너지를 내기 위해 노력했다.


그 결과 물리적 장벽이 무색하게 넥슨의 퍼블리싱 역량과 엠바크의 개발력이 긴밀하게 결합해 안정적인 협업 관계로 자리 잡을 수 있었다는 분석이다. 패트릭 쇠더룬드 엠바크 스튜디오 대표는 최근 해외 언론과의 인터뷰에서 "모회사인 넥슨은 전적으로 우리를 신뢰하고 단기 매출 목표보다 게임의 완성도와 지속성에 방점을 두고 지원해 왔다"며 "이러한 넥슨의 지원 구조가 '아크 레이더스'의 성공을 뒷받침하는 핵심 요인"이라고 설명했다.


넥슨 '아크 레이더스' 글로벌 흥행에 성장 모멘텀 확대 '마비노기 모바일' 키 비주얼. 넥슨 제공

'마비노기 모바일'도 성공…"2027년 연 매출 7500억엔 달성"

'마비노기 모바일' 성과도 넥슨의 개발 지원 기조가 만든 결과로 평가된다. 넥슨은 2020년 핵심 개발 조직인 데브캣 스튜디오를 별도 법인으로 분리해 독립성·자율성을 강화하고, 프로젝트 전반에 필요한 리소스를 꾸준히 지원해 왔다.


이런 기반 아래 '마비노기 모바일'은 차별화된 콘텐츠와 이용자 친화적 구조를 갖췄으며, 지난 3월 출시 후 꾸준한 이용자 지표를 바탕으로 장기 흥행체제를 구축했다. 최근에는 '2025년 대한민국 게임대상'에서 대상(대통령상)을 받았다.


넥슨은 올해 두 타이틀의 연속된 성과로 포트폴리오의 외연을 더욱 넓히며 횡적 성장에도 속도를 내고 있다. 오는 2027년 연 매출 7500억엔 달성을 목표로 한다.


지금 뜨는 뉴스

AD

주요 프랜차이즈가 견고한 상승세를 이어가는 가운데 '아크 레이더스'와 '마비노기 모바일'이 새로운 동력으로 작용할 전망이다. 지난 6월 출시한 '메이플 키우기'도 기존 '메이플스토리' IP의 친숙한 세계관과 비주얼을 바탕으로 양대 앱 마켓 매출 1위를 기록하는 등 넥슨 매출 확대에 기여할 것으로 보인다.




노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
날씨는 죄가 없다
  • 25.11.1406:50
    ⑤도매법인 퇴출, 정부는 3년째 변죽만…"착시 개혁"
    ⑤도매법인 퇴출, 정부는 3년째 변죽만…"착시 개혁"

    편집자주기후변화가 농산물 가격을 끌어올리는 '애그플레이션'이 상수가 된 시대. 가뭄과 장마, 폭염 등 이상 기후가 나타날 때마다 밥상 물가는 요동치고 있다. 작황 부진을 초래한 변덕스러운 날씨는 농산물 가격 급등의 원인으로 지목된다. 절반은 맞고, 절반은 틀렸다. 불투명한 농산물 유통 구조는 날씨를 방패 삼아 가격을 쥐락펴락 중이다. 농민들은 공들여 키운 농산물이 시장에서 제값을 받지 못해 좌절하고, 소비자는 산

  • 25.11.1406:50
    ⑥해외 각국, 도매시장 독점권 폐지…"농산물 가격안정, 출발은 경쟁"
    ⑥해외 각국, 도매시장 독점권 폐지…"농산물 가격안정, 출발은 경쟁"

    편집자주기후변화가 농산물 가격을 끌어올리는 '애그플레이션'이 상수가 된 시대. 가뭄과 장마, 폭염 등 이상 기후가 나타날 때마다 밥상 물가는 요동치고 있다. 작황 부진을 초래한 변덕스러운 날씨는 농산물 가격 급등의 원인으로 지목된다. 절반은 맞고, 절반은 틀렸다. 불투명한 농산물 유통 구조는 날씨를 방패 삼아 가격을 쥐락펴락 중이다. 농민들은 공들여 키운 농산물이 시장에서 제값을 받지 못해 좌절하고, 소비자는 산

  • 25.11.1307:15
    "앉아서 수수료 장사" 1886억 쓸어담은 도매법인, 40년간 퇴출도 견제도 없었다④
    "앉아서 수수료 장사" 1886억 쓸어담은 도매법인, 40년간 퇴출도 견제도 없었다④

    편집자주기후변화가 농산물 가격을 끌어올리는 '애그플레이션'이 상수가 된 시대. 가뭄과 장마, 폭염 등 이상 기후가 나타날 때마다 밥상 물가는 요동치고 있다. 작황 부진을 초래한 변덕스러운 날씨는 농산물 가격 급등의 원인으로 지목된다. 절반은 맞고, 절반은 틀렸다. 불투명한 농산물 유통 구조는 날씨를 방패 삼아 가격을 쥐락펴락 중이다. 농민들은 공들여 키운 농산물이 시장에서 제값을 받지 못해 좌절하고, 소비자는 산

  • 25.11.1214:43
    도매시장보다 쿠팡이 더 싸?.. "상추값 절반이 유통비" 깜놀
    도매시장보다 쿠팡이 더 싸?.. "상추값 절반이 유통비" 깜놀

    편집자주기후변화가 농산물 가격을 끌어올리는 '애그플레이션'이 상수가 된 시대. 가뭄과 장마, 폭염 등 이상 기후가 나타날 때마다 밥상 물가는 요동치고 있다. 작황 부진을 초래한 변덕스러운 날씨는 농산물 가격 급등의 원인으로 지목된다. 절반은 맞고, 절반은 틀렸다. 불투명한 농산물 유통 구조는 날씨를 방패 삼아 가격을 쥐락펴락 중이다. 농민들은 공들여 키운 농산물이 시장에서 제값을 받지 못해 좌절하고, 소비자는 산

  • 25.11.1207:10
    도매시장보다 쿠팡이 더 싸다?…상추 한 박스 5600원이나 차이 난 이유 ③
    도매시장보다 쿠팡이 더 싸다?…상추 한 박스 5600원이나 차이 난 이유 ③

    편집자주기후변화가 농산물 가격을 끌어올리는 '애그플레이션'이 상수가 된 시대. 가뭄과 장마, 폭염 등 이상 기후가 나타날 때마다 밥상 물가는 요동치고 있다. 작황 부진을 초래한 변덕스러운 날씨는 농산물 가격 급등의 원인으로 지목된다. 절반은 맞고, 절반은 틀렸다. 불투명한 농산물 유통 구조는 날씨를 방패 삼아 가격을 쥐락펴락 중이다. 농민들은 공들여 키운 농산물이 시장에서 제값을 받지 못해 좌절하고, 소비자는 산

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

  • 25.11.0208:00
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 아르헨티나 중간선거에서 집권 여당인 자유전진당이 압도적인 승리를 거두며 하비에르 밀레이 대통령의 입지가 크게 강화됐다. 그러나 이번 선거 결과를 두고 도널드 트럼프 미국 대통령의 노골적인 개입이 결정적 역할을 했다는 분석이 나오면서 국제사회에 충격을 주고 있다.아르헨 자유전진당, 소수당에서 거

  • 25.11.0108:30
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국의 핵잠수함 건조를 승인하면서 동북아시아의 군사 지형이 급격히 변화하고 있다. 한미 정상회담에서 공식 발표된 이번 승인은 단순한 무기 도입 차원을 넘어 역내 세력균형에 중대한 전환점이 될 것으로 전망된다. 이재명 대통령이 북한과 중국을 직접 언급하며 핵잠수함 필요

이시각 랭킹 뉴스

08:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기