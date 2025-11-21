구혁채 1차관 "안전 없는 연구 없다"…연구실 안전대책 심의

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

반복 사고 줄이기 위한 '연구실 안전 강화 대책' 마련

과학기술정보통신부가 반복되는 연구실 안전사고를 줄이기 위해 연구환경 전반을 손보는 '연구실 안전 강화 대책' 마련에 속도를 내고 있다.

과기정통부는 21일 서울 코리아나호텔에서 열린 '제14회 연구실안전심의위원회'에서 구혁채 제1차관 주재로 연구실 안전 강화 대책(안)을 심의했다고 밝혔다. 이번 대책은 첨단화·대형화·고위험화되는 연구개발(R&D) 현장의 환경 변화를 반영해 연구자가 안심하고 연구에 전념할 수 있도록 제도적 기반을 강화하는 것이 목표다.

구혁채 과학기술정보통신부 제1차관(맨 오른쪽)이 한 행사에서 발언하고 있다. 연합뉴스 제공

연구실안전심의위원회는 '연구실 안전환경 조성에 관한 법률(연구실 안전법)' 제7조에 근거한 정부 공식 심의기구로, 과기정통부 제1차관이 위원장을 맡는다. 과기정통부·교육부·행정안전부·고용노동부 국장급 공무원과 산·학·연 연구실 안전 전문가로 구성돼 연구실 안전 관련 주요 정책을 총괄·조정해왔다.

이번 회의에서 논의된 연구실 안전 강화 대책(안)은 최근 반복된 연구실 사고를 근본적으로 줄이기 위한 종합 패키지로 마련됐다. 위원들은 법령 개정, 예산 반영, 위험관리 체계 고도화 등 세부 방안을 검토했으며, 이날 논의 결과를 반영해 최종 대책을 보완·확정할 예정이다. 최종안은 추후 발표될 예정이다.





구혁채 제1차관은 "과학기술 발전은 연구자의 안전과 분리할 수 없는 문제"라며 "이번 대책을 통해 연구자가 안심하고 연구할 수 있는 환경을 만드는 데 필요한 법령 개정, 제도 개선, 예산 지원을 차질 없이 추진하겠다"고 말했다.





김종화 기자 justin@asiae.co.kr

