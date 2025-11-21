[클릭 e종목]"코코아 가격 하락할 땐, 롯데웰푸드"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한국투자증권은 21일 롯데웰푸드가 코코아 가격 하락으로 점진적인 수익성 개선을 이뤄낼 것으로 전망했다. 목표주가 17만원과 투자의견 매수는 유지했다.

강은지 한국투자증권 연구원은 "11월 19일 종가 기준 코코아 가격은 전일 대비 6.1% 하락한 4943달러를 기록하며 2024년 2월 이후 처음으로 톤당 5000달러를 하회했다"면서 "서아프리카의 코코아 풍작으로 인한 공급 증가 기대와 수차례 인상된 초콜릿 가격 탓에 글로벌 초콜릿 업체들이 초콜릿 수요 감소에 대한 우려를 표하고 있기 때문"이라고 설명했다.

강 연구원은 롯데웰푸드가 국내 제과 업체 중 코코아 가격 하락에 따른 마진 확대가 가장 클 기업으로 꼽았다.

강 연구원은 "롯데웰푸드는 2024년 기준 국내 초콜릿 시장 점유율 37.2%를 차지 중인 국내 1위 사업자로 국내 사업 기준 제과 매출액의 약 30.0%가 초콜릿류 제품"이라고 설명했다.

그러면서 "코코아 재고 현황과 가격 인상 효과 고려 시 3분기 영업이익 감소폭 축소를 시작으로 4분기부터 점진적인 수익성 선이 이뤄질 것"이라고 말했다.

이어 "향후 코코아 가격 급등 시에는 코코아 버터 대체 유지를 활용 방안이 다시 부상할 수 있기에 코코아 가격의 상방 압력은 강하지 않을 것"이라고 덧붙였다.

강 연구원은 롯데웰푸드의 중장기 투자 포인트인 인도 건·빙과 법인의 실적 성장 방향성 또한 변함없다고 설명했다.





그는 "푸네 빙과 공장은 올해 생산 안정화 시기를 거친 뒤 2026년 성수기부터 본격적으로 실적 성장에 기여할 전망"이라면서 "빼빼로 첫 해외 생산 라인은 올해 7월부터 생산을 시작했고 초코파이는 3번째 라인 가동 이후에도 여전히 90% 이상의 가동률을 기록하고 있는 만큼 추가 라인 증설을 통한 실적 성장이 예상된다"고 말했다.





이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr

