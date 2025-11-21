KMI, ‘제44회 세계해운전망’ 개최… 글로벌 통상·기후·지정학 변수 속 해운시황 점검

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

200여명 전문가… IMO 규제·친환경 선박·컨테이너·유조선 등 종합 전망

한국해양수산개발원(KMI, 원장 조정희)은 지난 19일 서울 은행회관에서 국내 해운·물류·조선·금융 분야 전문가 200여명이 참석한 가운데 '제44회 한국해양수산개발원 세계해운전망(Global Shipping Insight)' 세미나를 개최했다.

KMI가 ‘제44회 세계해운전망’을 개최하고 기념촬영하고 있다. KMI 제공

올해로 44회를 맞은 이번 세미나는 2025년 미국 트럼프 행정부 출범 이후 변화한 글로벌 통상환경을 비롯해 기후 변화, 에너지 전환, 지정학적 긴장 심화 등 해운산업의 불확실성을 키우는 핵심 요인들을 점검하고, 2026년 해운시황 전망과 산업 대응 방향을 논의하기 위해 마련됐다.

개회식은 조정희 KMI 원장의 개회사로 시작해 허만욱 해양수산부 해운물류국장과 양창호 한국해운협회 부회장의 축사가 이어졌다.

제1세션에서는 세계 경제 전망과 국제해사기구(IMO) 환경규제 동향이 중점적으로 다뤄졌다.

현대경제연구원 주원 연구본부장은 '대외 환경 변화와 2026년 세계 경제 전망'을 주제로 글로벌 경기 불확실성과 주요 경제 이슈를 진단했다. 한국선급 김회준 협약업무팀장은 'IMO MEPC ES.2 주요 결과와 함의'를 발표하며, 강화되는 온실가스 감축 규제의 파급 효과를 설명했다.

이상윤 인하대 교수가 좌장을 맡은 토론에는 김경훈 한국해운협회 이사, 양종서 한국수출입은행 수석연구원, 이언경 KMI 해운물류·해사연구본부장이 참여했다. 김경훈 이사는 친환경 선박 전환을 위한 정책·민간 금융지원 확대를 촉구했으며, 양종서 연구원은 "내년 암모니아 추진 선박의 등장"을 언급하며 블루 암모니아 전략의 중요성을 강조했다.

이언경 본부장은 "글로벌 통상환경 리스크에 대한 데이터 기반 선제 대응"과 IMO 규제 유예를 활용한 전략 재정비 필요성을 제기했다.

제2세션에서는 KMI 및 업계 전문가들이 컨테이너선·유조선·건화물선 시장 동향과 2026년 전망을 발표했다.

컨테이너·유조선·케이프선·파나막스·수프라막스 등 주요 선종별 분석이 이뤄졌으며, 공급·수요·정세 변화가 내년 시황의 주요 변수가 될 것으로 제시됐다. 전준수 서강대 명예교수가 좌장을 맡은 토론에서는 HMM 서정령 상무, 프레스코 인터내셔날 공병준 대표, 삼성SDS 배성훈 그룹장이 참여했다.

서정령 상무는 "컨테이너선 시장의 구조적 공급 과잉"을 지적하며 홍해 항로 정상화를 단기 시황의 핵심 요인으로 꼽았다. 공병준 대표는 VLCC 시장이 선주에 유리한 환경이라고 진단하며 미국의 제재 조치를 주요 변수로 제시했다. 배성훈 그룹장은 건화물선 공급이 비교적 안정적이라며 전쟁·관세 정책 등 불확실성 해소 시 컨테이너선 수요가 완만히 회복될 것으로 전망했다.

조정희 원장은 "전문가들의 분석과 제언을 연구에 적극 반영해 해운산업의 지속가능한 발전과 경쟁력 강화를 위한 정책 지원에 최선을 다하겠다"고 말했다.





이번 세미나는 국내 해운·물류·조선·금융 전문가들이 한자리에 모여 산업 변화를 종합적으로 점검하고 실질적인 대응 방안을 모색하는 자리로 평가받았다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

