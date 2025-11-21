본문 바로가기
체니 전 美부통령 장례식 엄수…트럼프·밴스 불참

오수연기자

입력2025.11.21 06:54

"트럼프와 공화당 전통 보수 사이 분열"

공화당 '네오콘(신보수)'의 상징 고(故) 딕 체니 전 부통령의 장례식이 20일(현지시간) 워싱턴DC의 워싱턴국립대성당에서 엄수됐다.


AP통신 등에 따르면 조지 W.부시 전 대통령과 조 바이든 전 대통령, 카멀라 해리스·마이크 펜스·앨 고어·댄 퀘일 전 부통령이 이날 장례식에 참석했다.

딕 체니 전 부통령 장례식. AP연합뉴스
2001년부터 2009년까지 행정부에서 함께 호흡을 맞췄던 부시 전 대통령은 추도사에서 체니 전 부통령에 대해 "재능과 절제가 그의 자아보다 더 컸다"며 "탄탄하고 드물며 신뢰할 수 있는 사람"이라고 말했다.


부시 전 대통령은 "그가 말을 할 때 그 고른 음성과 차분하고 흥분하지 않는 태도로 생각을 전하면 우리는 모두 이성적 두뇌의 최고의 판단을 듣고 있다는 것을 알 수 있었다"며 "딕 체니를 만난 어떤 동료, 의원, 외국 정상도 그가 진지한 인물이라는 데 의심을 한 적이 없다"고 고인을 추모했다.


그또 "무엇보다도 나는 대통령직을 노리는 야망에 흔들리지 않고 필요할 경우 언제든 대통령직을 수행할 능력이 있는 사람을 원했다"며 고인이 부통령 시절 막강한 영향력을 가졌지만 절제된 태도를 유지했다고 강조했다.


맏딸 리즈 체니 전 의원은 추도사에서 '정당보다 국가가 우선'이라는 부친의 신념을 언급하며 "정당의 유대는 우리가 미국 국민으로서 공유하는 단 하나의 유대에 항상 양보해야 한다"고 말했다. 마가(MAGA·미국을 더 위대하게) 세력이 좌우하는 현재 공화당 상황에 대해 작심 발언을 한 것이다.


도널드 트럼프 대통령과 J.D. 밴스 부통령은 장례식에 참석하지 않았다. 미 온라인매체 악시오스는 트럼프 대통령이 이날 장례식에 초청받지 않았다고 소식통을 인용해 보도했다.


이날 오전 벤스 부통령은 다른 행사에서 체니 부통령에 대한 질문을 받고 "정치적 의견 차이가 있지만 나라를 위해 헌신한 사람"이라며 "슬픔에 잠긴 그의 가족에게 진심으로 위로를 전한다"고 했다. AP 통신은 소식통을 인용해 밴스 부통령은 장례식에 초청받지 못했다고 전했다.


트럼프 대통령은 체니 전 부통령이 지난 3일 별세한 이후 별도의 성명을 내지 않았고, 체니 전 부통령의 사망에 대해서도 공개적으로 언급하지 않는 등 침묵을 이어가고 있다. 백악관이 조기를 게양했지만 이는 법 규정에 따른 것이다.


이는 고인과 트럼프 대통령 간 불편한 관계로 인한 것으로 보인다. 체니 전 부통령과 그의 맏딸 리즈 체니 전 하원의원은 공화당 소속이었지만 2021년 1월 6일 대선 결과를 부정하는 트럼프 극렬 지지자들의 의회 폭동 사태로 트럼프 대통령을 강하게 비판했고 공개적으로 대립각을 세웠다. 지난해 대선에서는 트럼프 대통령 대신 민주당 후보인 해리스 전 부통령 지지 발언을 하기도 했다.


워싱턴포스트(WP)는 트럼프 대통령과 밴스 부통령의 장례식 불참에 대해 "트럼프의 마가 운동과 부시 행정부 시절 공화당이 대표하던 전통적 보수주의 사이의 깊은 분열을 뚜렷이 보여주는 장면"이라고 평가했다.




오수연 기자 syoh@asiae.co.kr
