우크라, 美평화안 초안 접수…"트럼프와 핵심 요소 논의"

젤렌스키 "美와 전쟁 종식 세부사항 마련"

우크라이나는 20일(현지시간) 러시아와의 평화 구상안 초안을 미국 측으로부터 받았고, 이 사안에 대해 미국과 협의할 준비가 돼 있다고 밝혔다.

우크라이나 대통령실은 이날 텔레그램 메시지에서 "우크라이나 대통령은 미국 측으로부터 공식적으로 계획안 초안을 접수했다"며 "이는 외교적 노력을 재개하는 데 기여할 수 있을 것"이라고 밝혔다.

도널드 트럼프 미국 대통령(왼쪽)과 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령. UPI연합뉴스

이날 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 댄 드리스컬 미국 육군 장관과 만났다. 이 자리에서 미국 측 평화 구상안을 전달받은 것으로 보인다.

대통령실은 "우크라이나 대통령은 우리 국민에게 중요한 기본 원칙을 제시했다"며 "오늘 회의에서 전쟁을 품위 있게 종결할 수 있도록 계획안의 각 조항을 함께 검토해나가기로 합의했다"고 밝혔다.

이어 "우크라이나는 러시아의 침공 첫 순간부터 평화를 추구해 왔으며, 진정한 평화를 앞당길 수 있는 모든 실질적 제안을 지지한다"며 "우리는 지금도 미국과 유럽 및 전 세계 파트너들과 건설적으로 협력해 평화를 달성할 준비가 돼 있다"고 강조했다.

대통령실은 곧 도널드 트럼프 미국 대통령과 핵심 요소를 논의할 예정이라고 전했다.

젤렌스키 대통령도 이날 저녁 텔레그램 성명에서 "드리스컬 장관과 회동에서 진정한 평화달성 방안, 작업 단계와 대화 형식, 외교적 추진력 강화 방안을 논의했다"며 "우크라이나와 미국 양측은 전쟁 종식을 위한 계획의 세부 사항을 마련할 것"이라고 밝혔다.

그는 "평화는 필수적이며 유럽 안보 회복을 위한 트럼프 대통령과 그의 팀의 노력을 높이 평가한다"며 "우리는 건설적이고 솔직하며 효율적인 협업에 임할 준비가 돼 있다"고 덧붙였다.

젤렌스키 대통령은 드리스컬 장관에게 러시아 무기에 쓰이는 외국산 부품 제조기업, 원산지 국가, 부품 자체 정보가 담긴 구체적인 자료를 제공했다며 "이들 부품의 모든 유입 경로를 차단하는 데 미국의 도움을 기대한다"고 말했다.

우크라이나 대통령실은 평화 구상안 초안 내용을 구체적으로 언급하지 않았다. 그러나 앞서 영국 일간 파이낸셜타임스(FT)는 이 구상안이 러시아에 상당히 유리한 조항을 대거 포함했다고 보도했다.

매체에 따르면 우크라이나가 자국군 통제 아래에 있는 영토까지 포함해 돈바스 나머지 부분까지 양보하고, 군대를 40만 명으로 축소해야 한다는 내용이 담겨있다.

우크라이나가 핵심 무기류를 포기하고 미국이 군사 지원을 줄여야 한다는 내용도 담겼다. 이는 향후 우크라이나가 러시아의 추가 침공에 취약해질 여지를 준다.

또 러시아어를 우크라이나의 공식 언어로 인정하고 러시아 정교회의 우크라이나 지부에 공식 지위를 부여하도록 요구했다. 이는 크렘린궁의 오랜 정치적 목표를 반영한 것으로 보인다.

한편 평화계획 초안 관련 러시아 크렘린궁의 드미트리 페스코프 대변인은 미국과 접촉을 유지하고 있지만 실질적으로 협의하진 않고 있다고 밝혔다. 마리야 자하로바 외무부 대변인도 "미국 측에서 제안했다면 양국 간 기존 외교 채널을 통해 전달됐을 것"이라며 '이 정도 수준'의 합의안을 받은 바 없다고 했다.





그러나 캐롤라인 레빗 백악관 대변인은 이날 브리핑에서 스티브 위트코프 중동 특사와 마코 루비오 국무부 장관이 러시아와 우크라이나 양측과 동등하게 접촉해왔다고 밝혔다. 그는 "러시아, 우크라이나 양측 모두에 좋은 계획이며 양측이 수용할 수 있다고 믿는다"고 말했다.





오수연 기자 syoh@asiae.co.kr

