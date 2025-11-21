백악관 "미·러 논의 종전안, 우크라에도 전달"…우에 또 종전 수용 압박

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

백악관이 미국과 러시아가 논의해 온 우크라이나 전쟁 종식 방안을 우크라이나 측과도 공유했다고 20일(현지시간) 밝혔다. 미국은 이 구상이 양 당사국 모두에 이익이 될 것이라고 강조했지만, 우크라이나에 불리한 종전안을 다시 수용하다록 압박하고 있다는 지적이 제기된다.

캐롤라인 레빗 백악관 대변인은 이날 브리핑에서 "스티브 위트코프 중동특사와 마코 루비오 국무장관이 지난주 여러 우크라이나 인사들과 만나 이 계획을 설명했다"고 전했다.

그는 "위트코프 특사와 루비오 장관은 지난 한 달 동안 이 구상을 조용히 다듬어 왔다"며 "지속 가능한 평화를 위해 러시아와 우크라이나가 어떤 조건을 수용할 수 있는지 파악하려고 양측과 동등하게 접촉해왔다"고 설명했다.

앞서 미국 매체 악시오스는 도널드 트럼프 미 행정부가 러시아와 비밀리에 새로운 종전안을 논의해왔다고 보도했다. 새 평화구상은 ▲우크라이나 평화체제 ▲안전보장 ▲유럽 안보 ▲미·러·우크라이나 간 장기적 관계 등 4개 분야에 걸친 총 28개 항목으로 구성된 것으로 전해졌다.

외신에 따르면 이 종전안에는 우크라이나가 상당한 영토를 포기하고 군대 규모를 크게 축소하도록 하는 내용이 포함된 것으로 알려졌다. 유럽 언론은 이 안이 러시아의 우크라이나에 대한 군사-정치적 통제권을 전례 없이 강화해, 우크라이나 입장에서는 사실상 '항복'에 가까운 조건이라고 비판했다. 결과적으로 미국이 우크라이나에 일방적인 종전안 수용을 재차 압박하고 있다는 해석이 나온다.

레빗 대변인은 "아직 진행 중인 구상이라 세부사항을 공개할 순 없지만 대통령은 이 계획을 지지하고 있다"며 "러시아와 우크라이나 모두에게 좋은 계획으로, 양측 모두 받아들일 수 있다고 본다"고 강조했다.





그는 또 댄 드리스콜 육군 장관이 이날 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령과 면담했으며, 종전 관련 논의를 포함한 회담 분위기가 낙관적이었다고 덧붙였다.





