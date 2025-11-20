美 9월 고용, 예상치의 두 배 급증…실업률은 4.4%로 상승

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

노동통계국, 9월 고용 보고서 발표

비농업 신규 고용 11.9만건 '예상 상회'

7월 고용은 7.2만명으로 하향

미국의 9월 고용이 예상보다 빠르게 증가한 것으로 나타났다.

미국 펜실베이니아주 모리스빌에 구인 공고가 게시돼 있다. AP연합뉴스

20일(현지시간) 미 노동부 산하 노동통계국(BLS)이 발표한 9월 고용보고서에 따르면 비농업 부문 신규 고용이 11만9000건 늘어난 것으로 집계됐다. 이는 시장 예상치 5만3000건의 두 배를 넘는 수준이다.

실업률은 8월 4.3%에서 9월 4.4%로 상승했다. 이는 시장 전망치(4.3%)를 웃도는 결과로, 2021년 10월 이후 가장 높은 수준이다.

다만 7월 비농업 고용은 기존 집계보다 7000명 줄어든 7만2000명으로 하향 조정됐다.





이번 9월 고용 보고서는 지난달 1일부터 시작된 43일간의 역대 최장 연방정부 셧다운(일시적 업무정지)의 영향으로 발표가 지연됐다. 해당 지표는 다음 달 예정된 미 연방준비제도(Fed)의 기준금리 결정에 주요 참고자료로 활용될 전망이다.





뉴욕=권해영 특파원 roguehy@asiae.co.kr

