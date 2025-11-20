본문 바로가기
경남도, '마스가 프로젝트' 대응 전략회의 … 조선·자동차·철강·가전 등 머리 맞대

영남취재본부 이세령기자

입력2025.11.20 22:44

경상남도가 20일 도청에서 한미 조선 협력 마스가(MASGA) 프로젝트를 중심으로 한 '한미 관세 협상 대응 전략회의'를 열었다.


박완수 도지사가 주재한 전략회의에는 조선, 자동차, 철강, 가전 등 관계기관과 기업 관계자를 비롯한 25명이 참석했다.


참석 기관과 기업은 경남상공회의소협의회, 경남경영자총협회, LG전자, 한화오션, 케이조선, 삼양마린, 삼현, 대신금속, 옥산아이엠티, 한국노총·민주노총 경남지역본부, 경남지방중소벤처기업청, 한국수출입은행 경남지역본부, 한국무역보험공사 경남지역본부, 중소벤처기업진흥공단 경남지역본부, 한국무역협회 경남지역본부, 코트라 경남지원본부, 경남연구원, 경남테크노파크, 경남FTA통상진흥센터 등이다.


경남도, '마스가 프로젝트' 대응 전략회의 … 조선·자동차·철강·가전 등 머리 맞대 박완수 경남도지사가 '한미 관세 협상 대응 전략회의'를 이끌고 있다. 경남도 제공
박 도지사는 이 자리에서 "경남 기업의 참여 가능성이 커지고 있는 만큼 현장의 요구를 정확히 파악해 중앙정부에 전달하겠다"라며 "기업별 필요 지원을 신속하게 정리해 대응체계를 강화하겠다"고 말했다.


그는 "한미 정상 간 논의와 관세 협상 과정에서 다양한 변화 신호가 감지되고 있다"며 "단기적으로는 지역 기업에 플러스 요인이 생길 수 있지만, 장기적으로 미국 조선산업이 성장하면 인력·기업 이전 우려도 제기되고 있다"라고 언급했다.


한화오션은 미국 내 환급 절차가 연방정부와 대법원 간 3심으로 이어지며 구조가 복잡해, 역량이 부족한 기업은 제때 환급을 받지 못할 우려가 있다고 지적했다.


특히 "정부 기관이 단일 창구를 맡아 환급권을 일괄 관리하고 추진해야 한다"고 건의했다.


케이조선은 "미국 연안에서 운항하는 선박 규모가 중소 조선사 역량과 맞물려 사업 참여 기회가 있다"며 "다만 미국 사용 기자재 기준 등이 명확하지 않아 도와 지속해서 협의하겠다"고 밝혔다.


미 해군 함정 유지·보수·운영(MRO) 협력사 삼양마린은 "작업에 7,000㎾ 전력이 필요하지만, 가포항은 1,000㎾ 수준만 공급 가능해 비상발전기 6대를 장기간 가동 중"이라며 "연료비 증가와 소음 피해가 커 안정적 전력 공급이 절실하다"고 호소했다.


이에 대해 박 지사는 "관련 내용과 현장 의견을 정리해 대통령실과 중앙부처, 시·도지사협의회 등에 직접 건의하겠다"라고 했다.


또 내년도 1200억원 규모 중소기자재 지원사업을 통해 임차비 등 간접 지원 방안도 검토하겠다고 했다.


아울러 "가포항에서 유지·보수·운영(MRO) 사업이 지속되려면 전력 인프라 구축이 필수"라며 실무 검토를 지시했다.


양대 노총이 제시한 경남 주력산업의 해외 이전과 일자리 축소 우려에 대해서는 미래 핵심 기술인력 양성과 숙련인력 고용안정 대책 등의 지속 추진 의지를 내비쳤다.


경남도, '마스가 프로젝트' 대응 전략회의 … 조선·자동차·철강·가전 등 머리 맞대 경남도청 도정회의실에서 열린 '한미 관세 협상 대응 전략회의'에서 미국 관세 인상에 따른 실효성 있는 대응 촉구 성명이 발표됐다. 경남도 제공

경남도는 이날 논의된 내용을 정리해 더 구체화한 마스가 프로젝트를 중앙정부와 관계기관에 건의하고, 기업별 역할 범위와 기반시설 지원 필요성을 포함한 대응 전략을 마련할 계획이다.


박 지사는 "경남 기업이 글로벌 공급망 변화 속에서 기회를 놓치지 않도록 선제적으로 지원하겠다"고 강조했다.


이날 회의 말미에는 경남도, 경남도상공회의소협의회, 경남경영자총협회가 공동으로 '관세 인상에 따른 실효성 있는 대응 촉구 성명서'를 발표했다.


이들은 성명서를 통해 마스가 사업 확대 등에 대비해 지역 기업의 부담을 줄일 실효성 있는 정부 대책 마련을 주문하고 기술경쟁력 강화·기반시설 확충·기업 참여 확대를 위한 중앙정부의 적극적 지원을 촉구했다.




영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

