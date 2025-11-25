본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

[전력산업대전환]②초고압 송전부터 배전반·직류 장비까지…전력망 패러다임 전환

오지은기자

입력2025.11.25 07:37

시계아이콘01분 44초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

송전 중심 대형 설비 투자 많았지만
최근엔 중압 배전망 중요성 높아져

교류 중심 전력망, 직류로 전환
DC 차단기·접촉기 등 장비 부상

편집자주전력산업이 자동차, 반도체 이어 우리 산업의 효자종목으로 떠오르고 있다. 전력은 오랫동안 산업 분야에선 '조력자' 역할에만 그쳤다. 하지만 인공지능(AI) 데이터센터와 전기차, 재생에너지 확산으로 전력 수요가 폭증하면서 해외에서도 찾는 K산업의 주역이 된 것이다. LS일렉트릭 등 국내 전력기기 4사가 확보한 일감만 33조원 어치다. 수출과 일자리 창출에 기여하는 성장 산업으로 자리매김했다. 전력업계의 관심은 선순환 구조를 어떻게 확보하냐에 쏠렸다. 보다 효율적인 송전을 위해 직류 관련 기술을 확보하는 게 핵심과제가 됐다. 전력산업 대전환을 위해 우리 기업들이 당면한 과제를 짚었다.

전기가 발전소에서 만들어져 가정과 기업, 데이터센터까지 도달하기까지는 수많은 전력기기가 정교하게 맞물려 움직인다. 단계마다 전압을 올리고 내리는 변압기, 전류를 끊어주는 차단기, 전력을 배분하는 배전반, 이상 신호를 감지하는 보호·계측장비가 촘촘하게 배치돼 전력망 안정성을 유지한다.


최근에는 전력 수요의 성격 자체가 바뀌고 있다. 인공지능(AI) 데이터센터가 빠르게 늘고 태양광·풍력 같은 재생에너지가 확대되면서 전력 흐름이 기존보다 더 복잡해졌다. 여기에 교류(AC) 중심이던 전력 인프라에 직류(DC) 배전 기술이 고도화되면서 전력기기 생태계도 빠르게 재편되고 있다.

[전력산업대전환]②초고압 송전부터 배전반·직류 장비까지…전력망 패러다임 전환 지난 2월12일 서울 강남구 코엑스에서 열린 '일렉스 코리아 2025'에서 관람객들이 LS일렉트릭의 데이터센터 솔루션을 보고 있다. 강진형 기자
AD

전력 업계는 이 변화를 단순한 설비 교체가 아니라 '전력망의 패러다임 전환'으로 본다. 초고압 송전부터 배전반과 직류 기반 장비까지 전력망의 거의 모든 층위에서 동시에 확장이 일어나는 시기가 도래했다는 것이다.


송전에서 소비까지… 단계별로 쓰이는 전력기기

전기는 발전소에서 생산된 뒤 가장 먼저 송전 변전소에서 초고압(345~765㎸)으로 승압된다. 발전소에서 만든 전기는 전압이 낮아 멀리 보내기 어렵기 때문에 첫 관문에서 전압을 수십 배로 높이는 것이다. 이때 사용되는 장비가 '초고압 변압기'다. 수십t 무게와 수십억 원 가격에 달하는 전력망 최고가 장비다.


철탑을 따라 이어지는 송전선로는 이 초고압 전력을 도시와 산업단지까지 장거리로 실어 나르는 역할을 한다. 고압 환경에서 사고를 막기 위해 진공차단기(VCB), 전력퓨즈(PF), 고압 스위치기어(RMU) 등도 함께 설치된다. 이 영역은 국가 기간산업의 핵심이다.


송전선로를 따라 이동한 전기는 '배전 변전소'에서 154㎸로 한 차례 낮아지며 '중압(㎹)' 영역으로 들어선다. 이 단계부터가 실제 전력 사용처와 맞닿는 구간이다. 예전에는 송전 중심의 대형 설비 투자가 많았다면 최근에는 새로운 부지 개발과 데이터센터 유치가 늘면서 중압 배전망의 중요성이 높아졌다.

[전력산업대전환]②초고압 송전부터 배전반·직류 장비까지…전력망 패러다임 전환

배전 변전소를 거친 전력은 전봇대(전주) 변압기를 통해 22.9㎸로 낮아지고, 다시 220~380V로 변환돼 가정·기업·데이터센터로 공급된다. 이 단계는 '저압(LV)' 영역이다. 데이터센터 한 곳에는 수천 개의 저압 차단기·접촉기가 투입된다. 배전반과 분전반을 구성하는 핵심 부품도 대부분 이 저압 장비들이다. 올해 들어 국내외 수주가 가장 빠르게 늘어난 시장이 바로 이 저압 배전기기다.


직류 시대, 새롭게 부상하는 장비들

최근 들어 직류가 주목받는 건 태양광·배터리·전기차처럼 직류 기반 장치가 늘어나는 상황도 관계가 깊다. AC 중심이던 전력망이 DC로 전환되기 시작했다. 과거에는 직류 전압 변환이 어려웠지만 전력용 반도체가 발전하며 초고압직류송전(HVDC)·중전압직류송전(MVDC)·저전압직류송전(LVDC)까지 단계별 직류 송전·변환이 가능해졌다. 이준오 한국에너지공대(KENTECH·한전공대) 교수는 "HVDC는 이미 상용화됐고, MVDC는 한국이 표준화를 선도할 기회를 가진 영역"이라고 말했다.


직류 시스템 확대로 DC 차단기 수요도 급증하고 있다. 직류는 양극과 음극 방향이 일정해 전류가 '0'이 되는 순간이 없어서 사고 시 불꽃(아크)이 잘 꺼지지 않아 교류와 완전히 다른 고속 차단 기술이 필요하다. 국내 기업들도 DC 차단기·접촉기 등 제품 개발을 서두르고 있다.


지금 뜨는 뉴스

AD

김희태 한전공대 교수는 전력망 변화를 "복잡계로의 진입"이라고 설명한다. 김 교수는 "태양광이나 풍력처럼 발전원이 쪼개지고 소비자도 발전자가 되는 시대"라며 "분산된 자원을 안정적으로 운영하려면 전력기기의 역할이 더 중요해졌다"고 말했다.




오지은 기자 joy@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

  • 25.11.0208:00
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 아르헨티나 중간선거에서 집권 여당인 자유전진당이 압도적인 승리를 거두며 하비에르 밀레이 대통령의 입지가 크게 강화됐다. 그러나 이번 선거 결과를 두고 도널드 트럼프 미국 대통령의 노골적인 개입이 결정적 역할을 했다는 분석이 나오면서 국제사회에 충격을 주고 있다.아르헨 자유전진당, 소수당에서 거

  • 25.11.0108:30
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국의 핵잠수함 건조를 승인하면서 동북아시아의 군사 지형이 급격히 변화하고 있다. 한미 정상회담에서 공식 발표된 이번 승인은 단순한 무기 도입 차원을 넘어 역내 세력균형에 중대한 전환점이 될 것으로 전망된다. 이재명 대통령이 북한과 중국을 직접 언급하며 핵잠수함 필요

이시각 랭킹 뉴스

02:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기