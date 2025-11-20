깨금발재활운동센터, 대한파킨슨병협회 행사서 맞춤 재활 프로그램 지원

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

지난 6일 '2025 전국 튤립가족 한마음 축제'서

사단법인 대한파킨슨병협회가 지난 6일 주최한 '2025 전국 튤립가족 한마음 축제'에 국내 유일의 파킨슨병 전문 재활운동센터인 깨금발재활운동센터가 공식 참여해 현장 부스를 운영하며 파킨슨병 환자와 보호자들을 위한 다양한 재활 서비스를 제공했다고 20일 밝혔다.

깨금발재활운동센터는 지난 3월 대한파킨슨병협회와 업무협약(MOU)을 체결한 바 있다. 이번 행사는 협약 이후 처음으로 공식 참여한 대규모 행사라는 점에서 의미가 크다.

국내 유일의 파킨슨병 전문 재활운동센터인 깨금발재활운동센터가 지난 6일 대한파킨슨병협회가 주최한 '2025 전국 튤립가족 한마음 축제'에 공식 참여해 현장 부스를 운영하고 있다. 깨금발재활운동센터

AD

행사 현장에서 센터는 방문이 어려운 환자와 보호자들을 위해 개인별 파킨슨병 맞춤형 재활운동 처방, 파킨슨병 재활 방법 강의, 신체능력평가 및 재활도구 활용 체험 등을 무료로 진행하며 큰 호응을 얻었다.

센터에서 평소 사용하는 다양한 재활도구들을 직접 행사장으로 가져와 환자 개개인의 특성을 고려한 몸 상태 평가와 실질적인 운동 방법을 안내했고, 짧은 시간이지만 환자들이 자신의 현재 신체 기능을 정확히 파악하고 어떤 방향의 운동을 해야 하는지 이해할 수 있도록 돕는 데 집중했다.

깨금발재활운동센터 관계자는 "파킨슨병 환자분들은 꾸준한 재활이 가장 중요하지만, 실제로 센터를 방문하기 어려운 분들이 많다"며 "행사 참여를 통해 더 많은 분들에게 과학적이고 체계적인 파킨슨병 재활운동의 필요성을 알리고, 개인에게 맞는 운동을 제시할 수 있어 뜻깊었다"고 전했다.





AD

깨금발재활운동센터는 파킨슨병, 뇌졸중 등 신경계 질환 전문 재활운동기관으로, 개인별 맞춤평가 기반의 전문 재활운동처방 프로그램을 제공하고 있으며, 국내에서는 유일하게 대한파킨슨병협회와 공식 MOU를 체결한 재활운동센터다.





정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>