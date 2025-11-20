"점심은 日초밥과 미소국" 인증샷 올린 대만 총통…'日 편들기?'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

中 일본산 수입 중단 조치 후 SNS 글 올려

중일 갈등 고조 속 '日과 연대' 풀이

중국 정부가 일본 총리의 '대만 유사시 개입' 발언 이후 일본산 수산물 수입을 재차 중단한 가운데, 대만 총통이 일본산 해산물을 먹는 사진을 자신의 사회적관계망서비스(SNS)에 올렸다.

라이칭더 대만 총통은 20일 자신의 SNS에 "오늘 점심은 초밥과 미소국(일본식 된장국)"이라는 글과 함께 사진을 게재했다. 그는 "가고시마산 방어와 홋카이도산 가리비"라는 해시태그도 덧붙였다.

사진에는 라이 총통이 한 손에 초밥 접시를 들고, 젓가락으로 가리비 관자를 집어 든 모습이 담겼다. 탁자에는 미소국 등이 올려져 있는 모습도 보였다. 그는 이러한 글과 사진을 페이스북, 인스타그램, 엑스 등에 올렸으며, 특히 엑스에는 일본어로 글을 남겼다.

라이 총통의 게시물은 전날 중국 정부가 일본산 수산물 수입을 재차 금지한 조치를 염두에 둔 것으로 풀이된다.

라이칭더 대만 총통이 20일 자신의 사회적관계망서비스(SNS)에 일본산 해산물로 만든 초밥을 먹는 사진을 올렸다. 라이칭더 SNS

AD

앞서 중국 정부는 19일 일본 측에 일본산 수산물 수입을 다시 중단하겠다고 통보했다. 중국 정부는 지난 2023년 일본이 후쿠시마 제1 원전 오염수 해양 방류를 시작하자 일본산 수산물 수입을 전면 차단해 왔다.

그러다 올해 6월 조건부 일본산 수산물 수입 재개 방침을 발표하고 지난 5일 2년여 만에 일본산 수산물 수입이 재개됐으나, 약 보름 만에 다시 수입을 중단한 것이다.

이러한 조치는 지난 7일 다카이치 총리가 "대만 유사시 일본이 집단 자위권을 행사할 수 있다"는 취지의 발언을 한 이후 중일 관계가 격화된 가운데 나왔다.

해당 발언 이후 중국 정부와 관영 매체는 연일 강경한 발언을 쏟아내면서 일본을 압박하고 있다. 자국민에 일본 여행과 유학 자제를 권고하고, 일본 영화 상영을 중단하는 등 사실상의 제재를 잇달아 내놨다. 수산물 수입 중지 역시 다카이치 총리를 압박하기 위한 보복 조치로 풀이된다.





AD

이런 가운데 대만의 라이 총통은 일본을 지지하는 의사를 공개적으로 보여준 셈이다. 반중 성향으로 알려진 라이 총통은 지난 17일 "일본에 대한 중국의 하이브리드 공격이 인도·태평양 지역의 평화와 안정에 심각한 충격을 주고 있다"며 "지역의 평화와 안정에 문제를 일으키는 트러블메이커가 돼서는 안 되고, 규칙에 기반한 국제질서의 궤도로 돌아와야 한다"고 중국을 비판하기도 했다.





김현정 기자 kimhj2023@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>