"사업 성공하고 거만해져"…北, '큰손 부부' 공개 처형

서지영기자

입력2025.11.20 20:26

北 개인 사업 운영 50대 부부
"오만해졌다"…주민 200명 앞 처형
당국 "대중 교육하기 위한 모범"

북한에서 개인 사업으로 크게 성공해 지역사회에서 '큰손'으로 불리던 50대 사업가 부부가 사업 성공 후 거만해졌다는 이유로 공개 처형당한 사실이 전해졌다.


18일(현지시간) 데일리메일에 따르면 전기자전거·전동 오토바이 부품·일반 자전거 판매·수리·대여 사업을 운영하며 큰 성공을 거둔 이 부부는 사업 성공 후 거만해지고 반공화국적이 됐다는 이유로 공개 처형을 당했다.


"사업 성공하고 거만해져"…北, '큰손 부부' 공개 처형 북한의 공개 처형 장면. 본문과 직접적인 관계 없음. 데일리메일
이들은 평양 사동구역 조선직업총동맹 중앙위원회에 정식으로 등록한 상태였다. 그러나 부업으로 상당한 이익을 챙겼고 일부 주민들은 상품 가격이 높고 품질이 불만스러우며 부부의 태도가 오만하다는 이유로 이들에게 불만을 품게 됐다.


이에 당국은 8월 초 부부를 체포했고, 공동 심문 후 9월 초 사형을 선고했다. 부부의 관련인 20명도 추방 또는 재교육형을 선고받았다. 당국은 이들을 반동사상·문화배격법 위반 혐의로 기소했다. 또한 외부 조직과 협력해 외화를 불법적으로 이동하고 반국가적 메시지를 유포했다는 혐의도 받았다.


어린아이도 처형식 지켜봐

부부의 처형식은 주민 200여 명이 지켜보는 가운데 야외 공간에서 집행됐다. 한 소식통은 당시 처형 광경에 대해 "시장 운영자, 노점 운영자 등 모든 관리자가 참석해야 했기 때문에 주민 200여 명이 모였다"고 전했다. 이어 "부모들이 어린아이를 맡길 곳이 없어서 처형식에 데려오기도 했고, 지나가던 중학생도 참관했다"고 덧붙였다. 당국은 주민들에게 이번 처형이 "경제 혼란 방지와 대중 교양을 위한 모범"이라고 설명한 것으로 전해졌다.


민간사업 통제 강화 경고성 의미 크다는 분석
"사업 성공하고 거만해져"…北, '큰손 부부' 공개 처형 북한의 공개 처형 장면. 본문과 직접적인 관계 없음. TBS

데일리메일은 이번 처벌이 "외부와의 연계 차단과 민간사업 통제 강화"를 위한 경고 성격이 강했다고 분석했다. 한 소식통은 데일리메일에 "외국과 협력하더라도 북한 내부 규율에는 예외가 없다는 메시지를 전달하려는 것"이라며 "국가가 허용한 범위를 넘는 민간사업 활동을 막기 위한 시도"라고 말했다.


이어 "이번 사건을 본 사업가들 사이에서 '언제든 우리도 잡힐 수 있다'는 두려움이 퍼졌다"고 전했다. 실제로 처형 직후 시장 활동은 며칠간 급격히 감소한 것으로 전해졌다. 부부와 연관된 사업체들은 사라졌고, 배터리와 관련 부품 가격은 급등하거나 유통이 멈췄다.


북한은 주민들에게 공포를 심어 '반공화국적' 행위를 차단하겠다는 목적으로 공개 처형을 실시하고 있다. 대부분 총살형이며 이번처럼 주민들에게 참관 명령을 내리는 경우가 많다. 외국 드라마·영화를 시청하거나 유포하는 행위도 처형 대상이 된다. 지난해에는 한국 K팝을 유포한 20대 청년이 처형되기도 했다.




서지영 기자 zo2zo2zo2@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

