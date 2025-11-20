이충우표 여주 하동제일시장 재개발, 장기표류로 ‘물거품’ 조짐…시민 피로감 ↑

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.



민선8기 핵심공약 '원도심 활성화 프로젝트' 진척 난망

10년 넘게 제자리로 '도심 공동화' 심화 더 우려

LH 이탈·공모 실패로 난항…해법 마련 시급

여주시 원도심의 부활로 대변되는 '하동제일시장 재개발사업'이 10년 이상 장기 표류하고 있어 현실성 있는 대책마련이 시급한 것으로 지적되고 있다.

이충우 여주시장은 지난 1월 23일 중앙동 행정복지센터에서 '2025년 새해 시민과의 대화'에서 하동제일시장 개발에 대해 설명하고 있다. 여주시 제공

AD

이충우 여주시장이 민선8기 들어 '도심 균형발전'과 '전통시장 재생'을 주요 공약으로 내세웠지만 하동제일시장과 이 일대를 포함한 재개발 사업은 사업성 부재와 현실을 감안하지 않은 무리한 계획으로 해결책을 찾지 못한 채 몸살을 앓고 있다.

00일 시장 인근 상인과 일부 주민들에 따르면 지금 남은 것은 철거된 시장과 임시주차장 뿐으로 10년 넘게 원도심의 시간은 멈춰있고 공약은 애초부터 현실을 제대로 들여다보지 않은 채 설계된 것 아니냐는 회의만 키우고 있다는 것이다.

여기에 시청사 이전이 확정되면서 이런 현상을 더욱 부채질하고 있어 인근 일부 상인들은 물론이고 주민들조차 개발 효과 등에 의구심을 드러내면서 반방하고 있다.

이 지역 일부 주민들은 "시장만 바뀌었지, 도심은 그대로"라며 냉소와 함께 피로감을 토로하고 있다.

여주 도시재생사업 계획도. 여주시 제공

1980년대 여주의 중심, 지금은 '쇠락한 공간'

하동제일시장은 1982년 문을 연 여주시 대표 재래시장으로 한때 지역의 상권 중심지로 번성했지만 2000년대 이후 상권이 세종시장과 중앙시장 등으로 이동하면서 급격히 쇠락했다.

특히 건물의 노후화, 안전문제, 내진 미비 등이 겹치면서 '도심 슬럼화'의 상징처럼 여겨졌었다.

시장 인근 상인들에 따르면 이 일대는 노후 건물 비율이 80%에 달하며 상가 공실률도 40%에 육박한다.

더욱이 주변 경기실크공장 부지도 현재는 폐공장 상태로 방치된 채 개발계획만 수립되고 있는 상황이다.

지역 정치권의 한 관계자는 "여주역과 가깝지만 유동인구가 줄어들면서 원도심이 사실상 공동화 단계에 들어섰다"고 설명했다.

현재는 무산된 하동제일시장 신축건물 조감도. 여주시 제공

하동제일시장 재개발 공약, 난관 봉착…'원도심 르네상스' 구상 흔들

민선8기 핵심공약으로 추진돼 온 이충우 여주시장의 '하동제일시장 재개발'이 장기 표류 조짐을 보이고 있다.

이 시장이 내세운 '여주 원도심 재생 프로젝트'는 경기 실크 부지와 하동제일시장 일대를 잇는 대규모 복합개발 구상이었지만 사업 추진 과정에서 민간 참여 부진·이해관계 충돌·LH 이탈 등 복합 악재가 겹치면서 원점 재검토에 가까운 상황을 맞고 있다.

시에 따르면 하동제일시장은 1982년 개장 이후 노후화가 극심해 지난해 철거가 완료됐으며 현재 임시 주차장으로 활용 중이다.

당초 시는 7381㎡ 부지에 지하 2층·지상 13층 규모의 주상복합건축물을 조성해 공영주차장, 청년창업공간, 생활문화센터, 근린상가, 복합상업시설, 그리고 LH 행복주택 120세대를 포함한 도시재생 거점으로 조성할 계획이었다.

그러나 일부 상인들과 주민들은 "시장 활성화를 위해서는 상업시설 비중을 대폭 높여야 한다"며 '수익형 개발'을 요구했지만 시는 "주차장·문화시설 등 공공기능이 포함돼야만 사업 타당성이 확보된다"고 맞섰다.

공공성과 수익성 사이에서 접점을 찾지 못한 채 갈등이 지속되면서 사업구조가 처음부터 흔들리기 시작했다.

하동제일시장공영주차 모습 . 여주도시공사 제공

공모 무산·LH 미참여 '비상'…이 시장 "새 활력 불어넣겠다" 빈 공자 공약될 듯

결정적 변수는 민선8기 시의 민간사업자 공모 실패였다.

시는 민간 주도로 복합문화·상업시설을 구축하는 모델을 목표로 공모를 진행했지만, 참여가 저조해 무산됐다. 게다가 핵심 파트너로 기대됐던 LH마저 사업참여에서 발을 빼면서 사업의 신뢰성과 실행 가능성에 의문이 제기됐다.

청사 이전으로 구도심 공동화가 가속화되는 상황까지 겹치면서 원도심 활성화 전략 전반이 난관에 직면하고 있다는 분석이다.

이 시장은 여전히 '원도심 르네상스' 구상을 접지 않겠다는 입장이다.

이 시장은 "하동 구도심에 관광호텔과 상업시설이 포함된 복합타운을 조성해 여주도심에 새로운 기능과 활력을 불어넣겠다"며 "민간투자를 다시 유도하고 사업구조를 재정비해 도시재생 성공모델로 완성할 것"이라고 강조했다.

지역 정치권의 한 인사는 공공기관의 이탈과 민간의 회피는 사업구조의 불명확성과 리스크 우려 때문이라고 지적했다.

그는 "민간과 공공이 모두 실익을 확보할 수 있는 구조 재설계, 그리고 실질적인 인센티브를 마련하지 않으면 사업은 계속 표류할 수밖에 없다"면서 "공약이 실현되기 위해선 이해관계 조정, 사업모델 정교화, 투자 신뢰 회복이라는 세 가지 과제를 선결해야 한다"고 말했다.

철거전의 여주 하동제일시장. 여주시 제공

"도심은 멈췄다"…시민 피로감과 상인들의 한숨뿐

사업 지연이 길어지면서 상권침체는 더욱 심화되고 있다.

시장 인근에서 30년째 점포를 운영 중인 한 상인은 "사업한다는 말만 수년째 듣고 있다. 재개발이 확정되지 않으니 새로 들어오려는 상인도 없다"고 하소연했다.

인근 주민들도 "여주시가 행정절차를 명확히 하지 못해 도심 전체가 정체됐다"며 불만을 표한다.

이 시장이 공약으로 제시한 '도심 균형발전'의 상징사업이 표류하면서 여주시정에 대한 신뢰 문제도 제기되고 있다.

지역 정가에서는 "하동제일시장 재개발은 여주시의 도시개발 능력을 가늠할 시금석"이라며 "계속 미루다가는 원도심 재생 자체가 물거품이 될 수 있다"고 지적한다.

여주시청 전경. 여주시 제공

"정치적 공약 아닌 실질적 로드맵 필요"

전문가들은 이 사업의 지연 원인을 "정책 일관성 부재"에서 찾는다.

지역 정치권의 한 인사는 "지방 중소도시의 재개발은 인구구조, 산업구조, 소비패턴을 모두 고려한 '도시전략'으로 접근해야 한다"며 "공약 중심이 아닌 중장기 계획으로 방향을 전환해야 한다"고 조언했다.

실제로 시는 그동안 원도심 활성화를 목표로 여러 계획을 내놨지만 실행 단계에서 행정절차나 이해관계 조율에 번번이 막혔다.

시는 최근 상인회 및 토지주 대표들과 실무협의를 재개설하고 내년까지 도시재생 뉴딜사업 및 공공개발 연계방안을 국토부와 협의한다는 계획이나 지역 내에서는 여전히 "지속가능한 실행 로드맵이 보이지 않는다"는 지적이 많다.

주민 이모씨는 "하동제일시장 재개발은 여주시의 정체성과 직결된 사업"이라며 "정치적 성과에만 매달리지 말고 시민과 함께 실현 가능한 모델을 만들어야 한다"고 강조했다.

여주시소상공인회 한 관계자는 "조만간 주변 상인들의 의견을 수렴해 시 측에 요구사항을 정리해 정식으로 제출할 계획"이라고 밝히면서 시 측에 현실성 있는 계획 수립을 당부했다.

이에 대해 여주시 관계자는 하동제일시장 재개발 지연과 관련해 "제일하동시장 부지는 현재 활용 방향에 대한 내부 계획을 수립하는 단계"라며 "11~12월 중 정리가 되면 정상 추진이 가능할 것"이라고 말했다.

그는 또 "시는 설계공모 전 절차인 건축기획용역을 진행 중이며 이외 구체적 설계·착공 단계는 아직 착수하지 않았다"고 밝혔다.

그는 아울러 민선 7기 당시 확보한 국비 120억원에 대해서는 "반납하지 않고 보유 중이며 사업예산으로 활용 가능하다"고 설명했다.





AD

이 관계자는 덧붙여 "애초 LH가 임대주택 120호와 공공시설을 포함한 개발을 추진했으나, LH의 포기와 민간투자자 부재로 사업이 중단되며 장기 표류가 이어졌다"면서 "제일하동시장 재개발을 다시 정상궤도에 올리는데 최선을 다하겠다"고 강조했다.





여주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>