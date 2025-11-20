주광덕 시장 “새로운 시작 함께”…민주평통 남양주시협의회 출범

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

남양주시, 민주평통 제22기 협의회 공식 출범



경기 남양주시(시장 주광덕)는 20일 시청 다산홀에서 제22기 민주평화통일자문회의 남양주시협의회의 출범식을 개최했다.

주광덕 남양주시장이 20일 시청 다산홀에서 제22기 민주평화통일자문회의 남양주시협의회의 출범식에 참석해 격려사를 하고 있다. 남양주시 제공

이번 출범식은 헌법이 지향하는 평화적 통일정신을 실천하고, 시민과 함께 지속 가능한 한반도 평화 실현을 위한 첫걸음을 내딛는 자리로 마련됐다.

이날 행사에는 주광덕 시장을 비롯해 조성대 시의회 의장, 지역 국회의원, 전인권 민주평통 남양주시협의회장, 제22기 자문위원 등 100여 명이 참석해 출범을 축하했다.

행사는 국민의례를 시작으로 △위촉장 수여식 △축사 △자문위원 선서 △기념촬영 순으로 진행됐으며, 수여식에서는 이재명 대통령 명의의 자문위원 위촉장이 전달됐다. 이번에 위촉된 자문위원들은 향후 2년간 지역사회에서 평화통일 기반 조성을 위한 활동에 참여하게 된다.

협의회는 앞으로 통일정책에 대한 여론을 수렴하고, 시민들과 함께 평화통일에 대한 공감대를 확산하기 위한 다양한 활동을 전개할 계획이다. 특히 통일 의지 결집을 위한 교육, 토론, 홍보 캠페인 등을 중심으로 실질적 소통과 참여의 장을 마련할 방침이다.





주광덕 남양주시장 등 참석자들이 20일 시청 다산홀에서 제22기 민주평화통일자문회의 남양주시협의회의 출범식에서 기념촬영을 하고 있다. 남양주시 제공

주광덕 시장은 "제22기 민주평화통일자문회의 남양주시협의회 출범식을 시민과 함께 축하한다"며 "이번 출범식은 헌법이 지향하는 평화적 통일정신을 실천하는 의미 있는 첫걸음으로, 시는 앞으로도 시민과 함께 통일의 비전과 미래를 만들어 가는 데 적극 동참하겠다"고 밝혔다.





남양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

