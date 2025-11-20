전남광역이동지원센터, 장애인박람회서 홍보 활동 전개

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

복권기금 사업·이동지원 가치 공유



전남광역이동지원센터는 전남장애인박람회서 이동지원서비스를 홍보했다. 전남광역이동지원센터 제공

AD

전남광역이동지원센터가 2025년 전남장애인일자리박람회에 참여해 이동지원서비스와 복권기금 공익사업을 알리는 홍보캠페인을 진행했다.

이번 박람회는 단순한 현장 채용을 넘어 직업체험관, 진로설계관, 일자리정보관, 취업지원관 등 다양한 체험형 프로그램을 제공해 방문객 만족도를 높였다.

참여자들은 직접 체험하는 취업 프로그램을 통해 장애인 일자리 정보와 진로 선택 기회를 폭넓게 얻은 것으로 평가됐다.

박람회장 부대행사에서는 이벤트 프로그램이 마련돼 장애인 구직자들의 호응을 이끌었다. 전남광역이동지원센터는 복권기금의 공익적 가치 창출을 중심 메시지로 삼아 교통약자 이동지원서비스 홍보활동을 집중 전개했다.

전남광역이동지원센터는 주사위 이벤트와 홍보 리플렛 제공에 500여 명이 참여했다고 밝혔다.

전남광역이동지원센터 관계자는 "보다 친근하게 이동지원서비스와 복권기금사업을 알릴 수 있는 계기가 됐다"며 향후 다양한 방식의 홍보활동을 강화할 계획이라고 설명했다.





AD

전남광역이동지원센터는 통합 콜센터를 통해 전남지역 22개 시·군의 교통약자 이동지원센터를 지원하고 있다.





호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>