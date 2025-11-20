광주보훈청, 연평도 포격전 15주년 '故 서정우 하사' 참배

광주지방보훈청은 연평도 포격전 15주년을 맞아 연평도 포격전으로 전사한 문성중학교 출신의 '故 서정우 하사'를 추모하는 참배 행사를 가졌다고 20일 밝혔다.
이날 문성중학교 내 '서정우 하사 흉상' 앞에서 진행된 참배 행사에는 박명식 문성중학교장, 보훈단체 회원 등이 참석했다. 올해는 등교하는 문성중학교 학생들이 헌화 참배에 함께 참여함으로써 미래세대가 직접 추모의 의미를 체감할 수 있도록 했다.
김석기 광주지방보훈청장은 "학생들과 함께한 참배는 미래세대에게 나라 사랑의 가치를 전하는 의미 있는 경험이 되었을 것이다"고 말했다.
故 서정우 하사는 2010년 11월 23일 북한의 연평도 포격전 당시 휴가를 가기 위해 연평도 부두 선착장에서 배를 기다리던 중 북한의 연평도 포격이 시작되자 부대로 복귀하던 중 적의 포탄 파편에 맞아 전사했다.
정부는 故 서정우 하사의 투철한 군인정신을 기려 2010년 11월 30일 화랑무공훈장을 추서했다.
