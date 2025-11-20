광주보훈청, 연평도 포격전 15주년 '故 서정우 하사' 참배

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

20일 광주지방보훈청이 연평도 포격전 15주년을 맞아 문성중학교 내 '서정우 하사 흉상' 앞에서 연평도 포격전으로 전사한 '故 서정우 하사'를 참배행사를 개최했다. 광주지방보훈청 제공

광주지방보훈청은 연평도 포격전 15주년을 맞아 연평도 포격전으로 전사한 문성중학교 출신의 '故 서정우 하사'를 추모하는 참배 행사를 가졌다고 20일 밝혔다.

이날 문성중학교 내 '서정우 하사 흉상' 앞에서 진행된 참배 행사에는 박명식 문성중학교장, 보훈단체 회원 등이 참석했다. 올해는 등교하는 문성중학교 학생들이 헌화 참배에 함께 참여함으로써 미래세대가 직접 추모의 의미를 체감할 수 있도록 했다.

김석기 광주지방보훈청장은 "학생들과 함께한 참배는 미래세대에게 나라 사랑의 가치를 전하는 의미 있는 경험이 되었을 것이다"고 말했다.

故 서정우 하사는 2010년 11월 23일 북한의 연평도 포격전 당시 휴가를 가기 위해 연평도 부두 선착장에서 배를 기다리던 중 북한의 연평도 포격이 시작되자 부대로 복귀하던 중 적의 포탄 파편에 맞아 전사했다.





정부는 故 서정우 하사의 투철한 군인정신을 기려 2010년 11월 30일 화랑무공훈장을 추서했다.





