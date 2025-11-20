화천군, 청소년 ITQ 자격증반 6년간 합격자 175명 배출

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

화천 청소년 수련관 청소년 컴퓨터 강좌 운영 결실

2020년부터 방학마다 개설…90% 넘는 합격률 주목

화천 청소년 수련관이 방학 때마다 운영하는 ITQ(Information Technology Qualification:정보기술자격)교육이 청소년들의 컴퓨터 관련 자격증 취득에 큰 도움이 되고 있다.

매년 여름과 겨울방학 기간 운영되고 있는 화천 청소년 수련관의 ITQ 자격증반 강좌. 화천군 제공

AD

20일 수련관에 따르면, ITQ 자격증 강좌가 시작된 2020년 겨울방학부터 올해 여름방학까지, 약 6년간 취득 시험에 응시한 190명의 청소년 중 92%가 넘는 175명이 ITQ 자격증을 손에 쥐었다.

수련관은 다가오는 겨울방학 기간에도 12~19세 청소년들을 위한 엑셀과 한글 ITQ 자격증반 강좌를 준비 중이다.

수련관은 내년 1월2일부터 13일까지 온라인과 모바일로 신청을 접수하고, 1월19일부터 2월21일까지 강좌를 진행한다.

또 자격증 시험 전 실전 모의시험까지 진행해 학생들의 자격증 취득을 지원할 계획이다.

수강이 끝나면 학생들은 곧바로 2월 22일 춘천직업전문대학에서 치러지는 ITQ 자격증 시험에 응시하게 된다.

수련관은 2020년 당시 코로나19 영향으로 사회적 거리두기가 이어지는 가운데, 지역 학생들의 내실 있는 방학생활을 위해 '1인 1자격증 취득'을 목표로 비대면 ITQ 자격증 강좌를 시작했다.

일상 회복 이후에는 대면 방식으로 지난 여름 방학 때까지 파워포인트, 엑셀, 한글 자격증 강좌가 이어지고 있다.





AD

최문순 화천군수는 "화천 청소년들의 미래에 도움이 될 수 있는 국가 공인 자격증을 비롯해 IT, 4차 산업, 문화예술 분야 등 다양한 강좌들을 지원해 나가겠다"고 했다.





화천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>