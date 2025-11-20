SK온, 中 옌청 합작사 100% 확보…"운영 효율화 전략"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"최신 설비 갖춘 신규 공장에 집중"

SK온이 중국 배터리 기업 EVE에너지와 합작 운영하던 중국 공장 2곳의 지분을 맞교환하며 신규 공장 운영에 집중한다. SK그룹의 운영개선(OI) 및 리밸런싱(사업재편) 일환으로 최신 공장을 중심으로 제조 역량을 집중하고 운영 효율을 높이기 위한 전략으로 풀이된다.

충남 서산에 위치한 SK온 서산공장 전경. SK온

AD

20일 SK이노베이션은 자회사 SK온의 타법인 주식 및 출자증권 취득, 처분 결정 공시를 통해 "SK 포트폴리오 리밸런싱을 위해 SK온이 보유 중인 후이저우 배터리 법인 지분 49%를 전량 처분하고 EVE파워가 보유한 SKOJ의 지분 30% 전량을 취득하는 방식의 지분 스왑 거래"라고 밝혔다.

SK온과 EVE는 중국 장쑤성 옌청시에 합작공장 SKOJ와 광둥성 후이저우시에 합작공장 EUE를 운영해 왔다. 이번 지분 맞교환으로 SKOJ는 SK온이, EUE는 EVE가 각각 지분 100%를 보유하게 된다.

이번 결정은 SK그룹의 운영개선(OI) 및 리밸런싱 차원의 결정으로 기업 생산성과 가동률을 높이려는 취지로 풀이된다.

SKOJ의 생산능력은 27기가와트시(GWh)로, 준중형 전기차 약 36만대에 물량을 공급할 수 있는 수준이다. 반면 EUE 공장의 생산능력은 10GWh다. SKOJ 인근에는 생산능력이 33GWh인 SK온 단독공장 SKOY도 있다. 또 합작법인을 지분율 100%의 종속 기업으로 전환하면 시장 환경과 수요에 맞춰 의사결정을 빠르게 내릴 수 있다는 장점이 있다.





AD

문성준 SK온 커뮤니케이션실장은 "당사는 해외 대규모 신규 공장들이 가동에 돌입함에 따라, 규모의 경제와 최신 설비를 갖춘 신규 공장 중심으로 생산 물량을 배정하는 등 전사 관점의 운영 효율화를 진행하고 있다"고 말했다.





심성아 기자 heart@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>