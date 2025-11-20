본문 바로가기
'보이는' 청소시대, 가볍고 강해졌다… 5m밖 티끌 잡는 초경량 무선청소기 등장

영남취재본부 김용우기자

입력2025.11.20 17:19

부산 창업기업 '그로브텍', 새 기준 세웠다

손목 부담 획기적 줄인 1.9㎏ 무게 신제품

1인가구·반려가족 겨냥 방 먼지 지도 그려

손목 부담없는 1.9㎏ 초경량 무선청소기가 등장했다. 티끌 먼지까지 잡아내는 전방위 스캔 가시거리는 5m로 이전 버전과 똑같다. 부산 창업기업 그로브텍이 지난해 출시한 브이스캔(V-SCAN)300에 이어 최근 V-SCAN100를 내놨다.


1인가구 증가와 손목 부담을 줄이려는 소비자 요구가 맞물리면서 초경량 무선청소기 시장이 빠르게 커지고 있다. 그로브텍은 여기에 먼지 스캔 기술을 얹어 기존 제품보다 한 단계 진화한 신제품을 선보였다. 무게를 1.9kg으로 낮추고, 5m 범위까지 티끌을 비추는 스캔 기능을 더한 방식이다.


신제품은 전작 'V-SCAN300'에 적용된 먼지 스캔 기능을 기본 탑재했다. 50㎝ 내외만 비추는 일반 LED 조명과 달리, 방사형 구조의 렌즈 조명이 최대 5m까지 바닥 상태를 보여준다. 겉보기엔 깨끗해 보이던 바닥이 실제로 어떤지 한눈에 확인되는 셈이다. 길태호 이사는 이 기능을 "눈에 보이지 않던 생활먼지까지 포착하는 기술력"이라고 설명했다.

'보이는' 청소시대, 가볍고 강해졌다… 5m밖 티끌 잡는 초경량 무선청소기 등장 그로브텍이 최근 출시한 브이스캔(V-SCAN)100 무선청소기 제품.
무게는 1.9kg에 불과하다. 손목 부담을 줄이기 위해 본 체 구조를 재정비한 결과다. 반려동물 털이 자주 쌓이는 가정이나, 잦은 청소가 필요한 원룸·소형 주택에서 유용하게 쓰일 수 있다는 게 업체의 설명이다. 200W급 BLDC 모터, 99.8% 미세먼지 차단 헤파필터, 전용 충전 거치대, 다이슨 호환 브러시 헤드 등을 기본으로 갖췄다. 10만원대로 획기적 가격이 책정됐다.


"보이는 게 전부가 아닙니다".


김정휘 그로브텍 대표는 사무실 바닥에 스캔 렌즈를 켜자 눈에 띄지 않던 먼지가 마치 '은하수'처럼 쏟아져 보이는 리얼 현실을 보여주면서 힘줬다.


김 대표는 "바닥은 생각보다 먼지가 많고 반려동물과 함께 사는 방은 더 심하다"며 "눈에 잘 보이는 방식으로 먼지를 보여줘야 청소가 쉬워진다"고 말했다.


그는 청소를 "사냥하는 재미"라고 표현했다. 실제로 신제품은 4~5m 떨어진 티끌도 눈에 띄게 비춰 청소 동선을 줄이고 반복 작업을 덜게 한다. 한번 사용하면 기존 청소기엔 돌아가기 어렵다는 소비자 반응도 전해진다.

'보이는' 청소시대, 가볍고 강해졌다… 5m밖 티끌 잡는 초경량 무선청소기 등장 그로브텍이 개발한 무선청소기 V-SCAN시리즈 제품에 포착된 먼지.

그로브텍이 내놓은 V-SCAN 시리즈는 출시 이후 빠르게 입소문을 타고 있다. 여느 박람회 현장마다 출고 수량은 바로 완판됐고 인스타그램 공동구매에서도 금새 동난다. 생산 물량, 이른바 재고가 늘 딸리니 없어서 못파는 제품이라는 '엄살'도 붙은 제품이다.


길태호 이사는 "최신작 V-SCAN100은 '전작'의 5m 전방위 스캔 기술을 탑재했고 획기적으로 무게까지 낮춰 여성과 어린이 등 소비자 요구에 가까이 다가갔다"고 다시 자랑했다.


김정휘 대표는 "세계 최대 크라우드펀딩 플랫폼에서 2200% 목표를 달성했다"며 "이 기술은 현재 세계 청소기 중에서도 독보적"이라고 말했다. 회사는 향후 자동 먼지 비움 기능을 갖춘 'v-scan500'도 생산할 계획이라고 귀띔했다.


그는 "생활 속 불편이 발명의 출발점이었다"며 "먼지 문제를 확실히 해결하는 제품을 계속 내놓겠다"고 힘줬다.

'보이는' 청소시대, 가볍고 강해졌다… 5m밖 티끌 잡는 초경량 무선청소기 등장 그로브텍 김정휘 대표.



영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr
