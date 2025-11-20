본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

젠슨황도 찾았다는 용산전자상가 “아시아의 실리콘밸리로”

김민진기자

입력2025.11.20 17:03

시계아이콘01분 10초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

박희영 용산구청장 “AI·ICT 중심 용산코어밸리로 전자상가 재도약”
특정개발진흥지구 지정 추진…지난 4월 대상지 선정

서울 용산구(구청장 박희영)가 용산전자상가 일대를 인공지능(AI)·정보통신기술(ICT) 신산업 중심의 ‘용산코어밸리’로 재도약시키기 위한 비전을 본격화했다.


박희영 서울 용산구청장은 19일 전쟁기념관 피스앤파크 아주르홀에서 열린 ‘용산 신산업정책 포럼’ 기조연설에서 “용산전자상가가 다시 도약한다”며 “AI와 ICT의 최전선은 바로 용산이 될 것”이라고 말했다.

젠슨황도 찾았다는 용산전자상가 “아시아의 실리콘밸리로” 박희영 용산구청장이 19일 전쟁기념관에서 열린 ‘용산 신산업정책 포럼’에시 기조연설을 하고 있다. 용산구 제공.
AD

박 구청장은 “용산전자상가는 한때 아시아 최대의 전자제품 메카로, 기술과 소비가 만나 새로운 경제를 창출하는 상징적인 유통거점이었다”며 “그러나 온라인 산업 확산으로 활력을 잃었고, 이제 과거의 명성을 되찾고 새로운 성장의 돌파구를 마련할 때”라고 했다.


그는 뉴욕 첼시마켓, 시카고 풀턴마켓 등 해외 도시의 성공적인 산업지 재생 사례를 언급하며 “역사적 장소의 정체성을 유지하면서도 최신 경제·문화 트렌드를 반영해 재도약한 사례처럼 용산전자상가 역시 AI·ICT를 기반으로 미래 산업의 중심지, 아시아의 실리콘밸리로 거듭나야 한다”고 강조했다.


용산구는 지난해부터 용산전자상가를 포함한 한강로동, 원효1·2동 일대를 ‘특정개발진흥지구’로 지정하기 위해 절차를 진행 중이며, 올해 4월 서울시로부터 대상지로 선정됐다. 구는 현재 진흥계획 수립 용역을 추진하고 있으며 2027년까지 지구단위계획결정 변경을 완료할 예정이다. 또한 용산국제업무지구가 이달 27일 착공을 앞둬 개발 탄력을 받고 있다.


박 구청장은 “용산전자상가를 AI·ICT 신산업의 거점으로 육성하고 건폐율·용적률 완화 등 인센티브를 통해 신산업단지 조성을 촉진할 계획”이라며 “개발 과정에서 확보되는 기부채납 공간을 활용해 앵커시설과 창업 지원공간도 단계적으로 마련하겠다”고 설명했다.


현재 전자상가 일대는 11개의 특별계획구역으로 지정됐으며, 6개 구역은 세부개발계획이 확정돼 내년 하반기부터 순차적으로 착공한다.

박 구청장은 “용산코어밸리는 대한민국 교통의 중심지이자 한강과 남산이 어우러진 천혜의 입지 조건을 통해 글로벌 기업 유치에 최적의 환경을 갖췄다”며 “AI, 로봇, 반도체 같은 미래 핵심 산업을 선도할 스타트업과 벤처기업을 적극 유치하겠다”고 밝혔다.


주제발표 연사로 나선 구자훈 한양대 교수는 “이곳은 지식근로자들이 머물고 싶고, 일하고 싶은 곳이 되도록 주변 여건이 잘 갖춰지고 있다”며 “전자상가는 용산국제업무지구의 앞마당으로 연계되도록 하는 전략과 향후 타운매니지먼트 개념을 적용한 지속적인 관리가 꼭 필요하다”고 했다.

젠슨황도 찾았다는 용산전자상가 “아시아의 실리콘밸리로” 용산 신산업 포럼 참석자들이 파이팅을 외치고 있다. 용산구 제공.

임유진 숙명여대 교수는 전자상가의 역할을 ‘AI 리빙랩’이라고 작명하면서 “전자상가의 역할이 부품의 거리에서 AI 창업의 거리가 되고, AI·ICT의 상징으로 도약할 때가 됐다”고 말했다.


지금 뜨는 뉴스

AD

이어진 토크쇼에서는 ‘용산전자상가 신산업 생태계 활성화 전략’에 대해 토론했다. 토크쇼는 구자훈 교수가 좌장을 맡고 남상도 미소정보기술 대표와 이명범 한국부동산개발협회 정책위원, 임지현 서울창조경제혁신센터 팀장, 오동석 LG유플러스 선임연구원, 문장원 라움그룹 도시건축사무소 대표가 참여했다.




김민진 기자 enter@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
날씨는 죄가 없다
  • 25.11.1406:50
    ⑤도매법인 퇴출, 정부는 3년째 변죽만…"착시 개혁"
    ⑤도매법인 퇴출, 정부는 3년째 변죽만…"착시 개혁"

    편집자주기후변화가 농산물 가격을 끌어올리는 '애그플레이션'이 상수가 된 시대. 가뭄과 장마, 폭염 등 이상 기후가 나타날 때마다 밥상 물가는 요동치고 있다. 작황 부진을 초래한 변덕스러운 날씨는 농산물 가격 급등의 원인으로 지목된다. 절반은 맞고, 절반은 틀렸다. 불투명한 농산물 유통 구조는 날씨를 방패 삼아 가격을 쥐락펴락 중이다. 농민들은 공들여 키운 농산물이 시장에서 제값을 받지 못해 좌절하고, 소비자는 산

  • 25.11.1406:50
    ⑥해외 각국, 도매시장 독점권 폐지…"농산물 가격안정, 출발은 경쟁"
    ⑥해외 각국, 도매시장 독점권 폐지…"농산물 가격안정, 출발은 경쟁"

    편집자주기후변화가 농산물 가격을 끌어올리는 '애그플레이션'이 상수가 된 시대. 가뭄과 장마, 폭염 등 이상 기후가 나타날 때마다 밥상 물가는 요동치고 있다. 작황 부진을 초래한 변덕스러운 날씨는 농산물 가격 급등의 원인으로 지목된다. 절반은 맞고, 절반은 틀렸다. 불투명한 농산물 유통 구조는 날씨를 방패 삼아 가격을 쥐락펴락 중이다. 농민들은 공들여 키운 농산물이 시장에서 제값을 받지 못해 좌절하고, 소비자는 산

  • 25.11.1307:15
    "앉아서 수수료 장사" 1886억 쓸어담은 도매법인, 40년간 퇴출도 견제도 없었다④
    "앉아서 수수료 장사" 1886억 쓸어담은 도매법인, 40년간 퇴출도 견제도 없었다④

    편집자주기후변화가 농산물 가격을 끌어올리는 '애그플레이션'이 상수가 된 시대. 가뭄과 장마, 폭염 등 이상 기후가 나타날 때마다 밥상 물가는 요동치고 있다. 작황 부진을 초래한 변덕스러운 날씨는 농산물 가격 급등의 원인으로 지목된다. 절반은 맞고, 절반은 틀렸다. 불투명한 농산물 유통 구조는 날씨를 방패 삼아 가격을 쥐락펴락 중이다. 농민들은 공들여 키운 농산물이 시장에서 제값을 받지 못해 좌절하고, 소비자는 산

  • 25.11.1214:43
    도매시장보다 쿠팡이 더 싸?.. "상추값 절반이 유통비" 깜놀
    도매시장보다 쿠팡이 더 싸?.. "상추값 절반이 유통비" 깜놀

    편집자주기후변화가 농산물 가격을 끌어올리는 '애그플레이션'이 상수가 된 시대. 가뭄과 장마, 폭염 등 이상 기후가 나타날 때마다 밥상 물가는 요동치고 있다. 작황 부진을 초래한 변덕스러운 날씨는 농산물 가격 급등의 원인으로 지목된다. 절반은 맞고, 절반은 틀렸다. 불투명한 농산물 유통 구조는 날씨를 방패 삼아 가격을 쥐락펴락 중이다. 농민들은 공들여 키운 농산물이 시장에서 제값을 받지 못해 좌절하고, 소비자는 산

  • 25.11.1207:10
    도매시장보다 쿠팡이 더 싸다?…상추 한 박스 5600원이나 차이 난 이유 ③
    도매시장보다 쿠팡이 더 싸다?…상추 한 박스 5600원이나 차이 난 이유 ③

    편집자주기후변화가 농산물 가격을 끌어올리는 '애그플레이션'이 상수가 된 시대. 가뭄과 장마, 폭염 등 이상 기후가 나타날 때마다 밥상 물가는 요동치고 있다. 작황 부진을 초래한 변덕스러운 날씨는 농산물 가격 급등의 원인으로 지목된다. 절반은 맞고, 절반은 틀렸다. 불투명한 농산물 유통 구조는 날씨를 방패 삼아 가격을 쥐락펴락 중이다. 농민들은 공들여 키운 농산물이 시장에서 제값을 받지 못해 좌절하고, 소비자는 산

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

  • 25.11.0208:00
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 아르헨티나 중간선거에서 집권 여당인 자유전진당이 압도적인 승리를 거두며 하비에르 밀레이 대통령의 입지가 크게 강화됐다. 그러나 이번 선거 결과를 두고 도널드 트럼프 미국 대통령의 노골적인 개입이 결정적 역할을 했다는 분석이 나오면서 국제사회에 충격을 주고 있다.아르헨 자유전진당, 소수당에서 거

  • 25.11.0108:30
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국의 핵잠수함 건조를 승인하면서 동북아시아의 군사 지형이 급격히 변화하고 있다. 한미 정상회담에서 공식 발표된 이번 승인은 단순한 무기 도입 차원을 넘어 역내 세력균형에 중대한 전환점이 될 것으로 전망된다. 이재명 대통령이 북한과 중국을 직접 언급하며 핵잠수함 필요

이시각 랭킹 뉴스

17:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기