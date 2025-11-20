본문 바로가기
한림대, 경영대학원 30주년 기념 포럼 with Station C 개최

이종구기자

입력2025.11.20 16:57

지용구 더존 부사장·송재용 서울대 석좌교수 특별 강연
'명예의 전당' 헌액 등 시상식도 열려

한림대학교(총장 최양희) 경영대학원은 오는 27일 오후 1시부터 한림대학교 국제회의실에서 경영대학원 개원 30주년을 기념하는 포럼을 개최한다.

한림대, 경영대학원 30주년 기념 포럼 with Station C 개최 ‘한림대학교 경영대학원 30주년 기념 포럼’ 포스터. 한림대학교 제공
'한림 AMP, 과거 30년 그리고 미래 30년'이라는 슬로건 아래 열리는 이번 포럼은 지난 30년간 지역 경제 리더 양성의 요람으로 자리매김해 온 한림 AMP의 성과를 되돌아보고 미래 30년의 새로운 비전을 선포하는 자리로 마련된다.


특히 제2부 특별 강연 세션에서는 지용구 더존비즈온 부사장(CGO)이 'AX 시대, 강원기업의 지 산학 협력'을 주제로 강원 기업의 AI 전환과 산학 협력의 미래를 제시한다. 이어 송재용 서울대학교 경영대학 석좌교수(한국과학기술한림원 정회원)가 '패러다임 대전환, 트럼프 2기 패러다임 변화와 전략적 대응'을 주제로 급변하는 글로벌 정세 속 경영 전략에 대한 깊이 있는 통찰을 제공할 예정이다.


또한, 30년의 역사를 빛낸 공로자들을 위한 뜻깊은 시상식도 진행된다. 올해 처음 신설된 '한림 AMP 명예의 전당'에는 제15대 AMP 총동문회장을 역임하며 동문 화합과 지역 사회 번영에 크게 기여한 고광만 춘천상공회의소 회장(동양아이텍 대표)이 첫 번째로 헌액된다. '자랑스러운 한림 AMP상'은 지역 사회 발전과 동문 네트워크 활성화에 지대하게 공헌한 이명휴 한림대 AMP 총동문회 부회장(화천지회장)과 김석구 전(前) 가평농업협동조합장에게 수여된다. 아울러, 경영대학원 설립의 기틀을 다지고 초석을 굳건히 세운 공로로 제11대와 13대 원장을 역임한 안동규 전(前) 한림대 경영대학원장에게 감사패가 전달될 예정이다.


이날 행사는 최양희 한림대학교 총장, 엄성철 AMP 총동문회장의 환영사와 축사에 이어, 동문인 김진태 강원특별자치도지사(19기)와 육동한 춘천시장(30기)의 축사로 30주년의 의미를 더할 예정이다.


이견직 한림대학교 경영대학원장은 "지난 30년은 탁월한 경영 리더들이 한림 AMP라는 이름 아래 끈끈한 네트워크로 지역 경제의 굳건한 '반석'이 되어 온 시간"이라며 "이번 포럼이 30년의 성과를 축하하고, 다가올 30년의 새로운 도약을 위한 혜안을 나누는 뜻깊은 자리가 될 것"이라고 말했다.




춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

