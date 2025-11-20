광주시, 주민자치 30년 미래를 잇다…주민자치위원 역량강화 워크숍 성료

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

광주시 주민자치위원 300명 한자리에

경기 광주시는 지난 18일 곤지암리조트에서 '2025년 광주시 주민자치위원 역량강화 워크숍'을 개최했다.

광주시가 지난 18일 곤지암리조트에서 '2025년 광주시 주민자치위원 역량강화 워크숍'을 개최하고 있다. 경기 광주시 제공

이번 워크숍에는 방세환 시장, 소병훈 국회의원, 허경행 시의회 의장, 이서용 광주시 주민자치협의회장을 비롯해 읍·면·동 주민자치위원 등 300여 명이 참석해 지속가능한 주민자치 기반 확립을 다지고 위원 간 교류와 협력을 강화하는 뜻깊은 시간을 가졌다.

1부 특강은 1989년 KBS 16기 공채 아나운서로 입사해 현재까지 다양한 방송 활동을 이어오고 있는 이금희 아나운서가 맡아 '한마디 말로 우리는'이라는 주제로 진행됐다. 이 아나운서는 따뜻한 언어의 힘과 공감적 소통 기법을 소개하며 "상호 존중과 협력의 대화 문화가 주민자치의 핵심 가치"임을 강조해 큰 호응을 얻었다.

이어 열린 2부 개회식에서는 주민자치 활성화에 기여한 우수 주민자치위원에 대한 표창 수여식이 진행됐으며 민선 지방자치 30주년을 맞아 주민자치의 발자취를 돌아보는 특별 프로그램도 마련됐다.

특히, 2001년 광주시 주민자치센터 첫 개관부터 현재까지의 변화를 담은 기록 영상 '그때 그 모습, 지금의 우리'가 상영되며 참석자들에게 깊은 울림을 주었다.

축하공연에는 국가 무형유산 경기민요 전수자이자 '미스트롯3', '트로트의 민족' 등에 출연한 가수 오승하씨가 무대를 꾸며 분위기를 돋우었고 참석자들의 큰 박수를 받았다.

이서용 광주시 주민자치협의회장은 "지방자치 30주년을 맞는 뜻깊은 해에 주민자치 발전을 위해 헌신해 주신 모든 위원들께 깊이 감사드린다"며 "오늘 워크숍이 소통과 화합 속에서 성과를 나누는 의미 있는 시간이 됐기를 바란다"고 말했다.





이에 대해 방 시장은 "시민을 위해 헌신해 온 주민자치위원들의 노고에 감사드린다"며 "앞으로도 지속가능한 주민자치 실현을 위해 시와 긴밀히 협력해 주시기 바란다"고 전했다.





경기 광주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

