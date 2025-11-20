본문 바로가기
속초시, 5413억원 규모 2026년도 본예산안 시의회 제출

이종구기자

입력2025.11.20 16:35

개청 이래 최초 국도비 2000억원 확보
민생경제 회복·생활밀착형 사업·시민과의 약속 이행 '전력'

강원도 속초시가 민선 8기 주요 역점사업의 마무리와 함께 시민 복지·안전 강화를 위한 생활밀착형 소규모 SOC 사업 투자 등 민생경제 활성화에 나섰다.

속초시청 전경.
이를 위해 시는 전례 없는 규모의 예산 확대 편성을 진행, 올해보다 392억원(7.8%) 증가한 5413억원 규모의 2026년도 본예산안을 편성하고 시의회에 제출했다.


일반회계는 4683억원으로 지난해 대비 299억원(6.83%) 증가했으며, 특별회계는 지난해보다 93억원(14.6%) 증가한 730억원을 편성했다.


이는 대내외적으로 어려운 경제 여건이 이어지며, 일부 회복세에는 접어들었지만, 여전한 지방교부세 부족의 상황에서도 이뤄낸 성과다.

지방채 없는 건전재정 기조 유지를 위해 자체적으로 고강도 세출 구조조정을 단행했으며, 그간 속초시가 전력을 다해온 '접경지역 지정'에 따른 추가 재원확보를 통해 개청 이래 최초로 본예산 기준 국·도비 보조금 2000억원을 확보했다.


시는 민선 8기 시민과의 약속 이행을 위해 △보훈회관 △속초 미디어센터 건립을 마무리했으며, 남은 △공공산후조리원 △영어도서관 △장애인종합복지센터의 건립과 수소충전소 추가 설치까지 이르면 연내, 늦어도 내년 상반기까지 마무리한다는 계획이다. 이에 따른 시설별 운영예산도 편성해, 시민들이 실제로 해당 시설들을 편리하게 이용할 수 있도록 지원한다.


가장 눈에 띄는 분야는 산업·중소기업 분야다. 해당 예산은 지난해 보다 대폭(43.55%) 증가한 156억원이 집중 편성됐다. 이는 △속초사랑상품권 예산 확대 △중소기업육성자금 및 소상공인 특례보증 지원 확대 △수요 맞춤 기업 지원 사업 △생애 첫 창업 지원금 등으로 투자될 계획이다.


또한 사회복지분야 2094억원(3.7% 증가), 교통 및 물류분야 184억원(13.39% 증가), 교육분야 63억원(15.58% 증가) 등 시민 삶의 질 향상을 위해 다양한 분야에 예산을 고루 편성했다.


한편, 시는 접경지역 지정에 따른 6건의 특수상황지역개발 신규사업에 선정되며 총 210억원에 달하는 국비를 확보한 바 있다. 해당 사업으로는 △만리근린공원 조성 △청초호유원지 북측 광장 및 시설물 정비 △속초해변 관광거점 연계 △속초중학교 예정지 일원 도로개설 △상도문 돌담마을 골목길 경관개선이 있다.


이병선 속초시장은 "2026년도 본예산안은 지속된 경기침체로 어려움을 겪고 있는 시민께서 체감할 수 있는 정책 추진과 민선 8기가 마무리되는 해를 맞아 시민 여러분과의 약속이 실제로 이뤄지는 시정을 구현하는 데 중점을 뒀다"며 "지속 가능한 속초시 발전을 위해 모든 힘을 집중할 것"이라고 말했다.


한편, 이병선 속초시장은 11월 28일 제349회 속초시의회 제2차 정례회 제1차 본회의에서 시정연설을 통해 2026년도 본예산안에 담긴 주요 정책 기조와 핵심과제를 발표할 예정이다. 속초시의 2026년도 본예산은 시의회에서 부서별 제안설명과 예산결산특별위원회 심의를 거쳐 12월 중 본회의 의결로 확정된다.




속초=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

