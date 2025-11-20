진도군, 예술인 대상 문화교류 진행

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

전통·자연 담은 창작여정 2회 운영

진도문화 교류 프로그램 포스터.

전남 진도군이 전국 예술인을 초청해 지역 문화·자원을 활용한 '진도 문화 교류 프로그램'을 이달 중 두 차례 운영한다.

군과 (사)진도군관광협의회는 오는 21일부터 30일까지 주말 일정으로 2박 3일 과정의 문화 교류 프로그램을 진행한다. 이번 프로그램에는 한국미술협회 작가, 미술 전공 대학생·대학원생, 현직 교원 등 약 60명이 참여한다.

참여자들은 군의 전통문화와 자연환경을 체험하며 창작의 영감을 얻는 시간을 갖는다. 진도는 운림산방, 강강술래, 씻김굿, 진도북놀이 등 풍부한 문화유산과 아름다운 자연을 보유해 예향(藝鄕)으로 알려져 있다.

첫째 날에는 운림산방을 배경으로 작품 활동을 진행하고 남종화 특강, 진도북놀이 체험, 지역 음식문화 체험 등이 이어진다. 둘째 날에는 진도미술관 방문, 진도개 공연·토요민속공연 관람, 전복양식장 체험, 세방낙조 관람 등 예술 감각을 깨우는 프로그램이 마련된다.

이어 셋째 날에는 다도해 국립공원 조도면을 찾아 조도 등대와 돈대봉에서 작품 활동을 펼치며, 진도 타워와 해상케이블카 체험을 통해 섬 관광자원도 둘러본다.

군 관계자는 "예술인들이 진도에서 느낀 감동이 향후 창작 활동의 소중한 영감이 되길 바란다"며 "예술과 관광이 함께 성장하는 계기가 되길 기대한다"고 말했다.





군은 이번 프로그램을 통해 지역 전통과 현대가 어우러진 문화를 널리 알리고, 예술·관광 연계 프로그램을 지속적으로 확대해 나갈 계획이다.





호남취재본부 정승현 기자 koei9046@asiae.co.kr

