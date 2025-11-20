대전교통공사, 한국경영인증원 주관 '디지털혁신경영대상' 수상

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

디지털 기반 경영혁신·스마트 모빌리티 전환 체계 선도적으로 구축

대전교통공사가 20일 한국경영인증원(KMR) 주관 ‘2025년 글로벌스탠더드경영대상’에서 디지털혁신대상을 수상했다.(사진 오른쪽이 대전교통공사 유운호 경영이사)

대전교통공사가 공공교통 분야에서 디지털 기반의 경영혁신과 스마트 모빌리티 전환 체계를 선도적으로 구축한 점이 높게 평가돼 '디지털혁신경영대상'을 수상했다.

공사는 20일 한국경영인증원(KMR)이 주관하는 '2025년 글로벌스탠더드경영대상(Global Standard Management Awards)'에서 상을 받았다.

올해 24회를 맞이하는 글로벌 스탠더드 경영 대상은 한국경영인증원이 매년 경영시스템과 수행실적이 탁월한 조직을 발굴, 우수사례를 장려해 경영발전 선진화 귀감을 제시하고자 제정된 상으로 매년 디지털 혁신경영, ESG 경영, 품질경영, 안전 경영 등 지속 가능한 미래 창출에 기여한 우수기업을 선정한다.

특히 공사는 국제 인증 표준인 ISO 27001(정보보안 경영시스템), ISO 27701(개인정보보호 경영시스템), ISO 42001(인공지능경영시스템)을 동시에 취득하며, 공공기관 중에서도 선도적으로 디지털 신뢰·AI 책임성·데이터 거버넌스 체계를 공고히 한 점이 주목받았다.





유운호 대전교통공사 경영이사는 "이번 수상은 시민의 편리한 교통 이용 환경을 만들기 위해 전 직원이 함께 추진한 디지털 혁신의 성과"라며 "앞으로도 AI·빅데이터 기반 도시철도 운영체계를 더욱 고도화해 시민이 체감하는 스마트 교통서비스를 실현하겠다"고 말했다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr

