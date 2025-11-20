본문 바로가기
주광덕 시장 "민생 안정·도시경쟁력 강화에 방점…성장기반 다질 것"

이종구기자

입력2025.11.20 16:16

남양주시, 2026년 본예산 2조3458억원 편성
민생 723억원·복지 1조993억원·교통 1932억원

경기 남양주시(시장 주광덕)는 2026년도 본예산안을 올해보다 738억원(3.3%) 증가한 2조3458억원 규모로 편성해 20일 시의회에 제출했다. 일반회계는 2조1098억원, 특별회계는 2360억원이다.

남양주시가 2026년도 본예산안을 올해보다 738억원(3.3%) 증가한 2조3458억원 규모로 편성해 20일 시의회에 제출했다. 주광덕 남양주시장. 남양주시 제공
시는 국내외 경기 둔화와 지방세입 감소 등 녹록지 않은 재정 여건 속에서도 필수 지출을 우선 반영하고, 민생 안정과 미래 성장기반 구축에 재정 역량을 집중하는 것을 편성의 핵심 기조로 삼았다.


우선 민생경제 분야에는 723억원을 배정했다. 남양주사랑상품권 발행 확대, 중·소기업 육성 및 금융지원, 농업·농어민 지원 등 지역 소비 촉진과 상권 활성화를 위한 사업들이 포함됐다.


사회복지·보건 분야에는 올해와 비슷한 1조 993억 원이 투입된다.


시는 전국 최초 지자체형 초등돌봄센터 '상상누리터'를 비롯해 여성·아동 복지, 영유아·노인·장애인 지원 등 사회적 약자를 위한 포용적 복지서비스를 강화할 계획이다.


교통 인프라 개선에도 1932억원이 편성됐다.


진접선·별내선 운영(349억원), 도로 환경 개선(373억원), 버스 공공관리제 지원(277억원) 등이 주요 항목으로, 시민 이동 편의성과 교통 서비스 수준을 고도화하는 데 중점을 둔다.


도시개발 및 정비 분야에는 684억원이 반영됐다. 수소도시 조성, 화도읍·금곡동 도시재생 등 원도심 활성화와 신성장 기반 구축 사업이 중심이다.


문화·체육 분야에는 833억원을 투입한다. 평내 체육문화센터와 오남 복합문화센터 건립, 펀그라운드(청소년시설) 조성, 체육산업 육성 등을 통해 시민들의 일상 속 문화·여가 활동 기반을 확대한다.


안전 분야 예산도 1227억원 규모로 편성돼 자연재난·사회재난 대비 체계 강화에 나선다. 이와 함께 시는 신청사 건립기금 20억 원을 추가 적립해 2026년 말까지 총 1250억원 조성을 목표로 하고 있다.


주광덕 시장은 "이번 예산안은 민생 안정과 도시경쟁력 강화에 중점을 두고 미래 성장기반을 확실히 다지는 데 초점을 맞췄다"며 "재정을 마중물 삼아 변화와 성장이 시민 체감 성과로 이어지도록 최선을 다하겠다"고 말했다.


한편, 2026년도 본예산안은 제316회 남양주시의회 제2차 정례회에서 상임위원회 및 예산결산특별위원회 심의를 거쳐 다음 달 16일 최종 의결될 예정이다.




남양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

