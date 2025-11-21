본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

‘빌리브 센트하이’ 즉시 입주 가능한 알짜 단지 주목

정진기자

입력2025.11.21 09:10

시계아이콘01분 09초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

분양가는 계속 오른다는데, 입주 가능한 신축 ‘빌리브 센트하이’
임대차시장 불안에 실입주 전환흐름 가속화

‘빌리브 센트하이’ 즉시 입주 가능한 알짜 단지 주목 남양주 월별 아파트 전세가율, 경기 아파트 분양가 상승추이
AD

신축아파트 분양가격이 매년 폭77등하면서 내 집 마련 불확실성이 커지고 있다. 특히 전세시장 불안이 월셋값 상승으로 이어지면서 주거불안 리스크가 심각해지는 상황이다. 시장에서는 더 이상 기다리거나 미루지 않고 하루라도 빨리 입주할 수 있는 신축현장을 찾으려는 실수요자들이 급증할 것으로 보인다.


주택도시보증공사(HUG)에 따르면 올해 10월기준 전국 민간아파트 평균 분양가격이 사상 최초로 3.3㎡당 2천만원을 넘어선 것으로 집계됐다. 지역별로는 서울이 3.3㎡당 4,703만원으로 가장 높고, 수도권 전체 평균도 3.3㎡당 3,000만원을 돌파했다.


개별단지로 살펴보면 분양가 수준은 더욱 심각하다. 최근 서초구에서 공급한 '반포래미안 트리니원'이 3.3㎡당 평균 8,484만원에 분양가격이 책정됐고, 경기도 성남시 '더샵 분당티에르원' 3.3㎡당 평균 7,169만원, 경기도 과천 '디에이치 아델스타' 3.3㎡당 평균 7,075만원으로 나타났다. 또 경기도 광명과 서울 은평, 동대문 등에서도 신규분양 아파트 가격이 3.3㎡당 4,000만원대 이상으로 상승하고 있다.


더 큰 문제는 분양가 상승과 함께 임대차시장 불안이 지속되는 상황이다. 한국부동산원 R-ONE에 따르면 수도권에서 남양주시와 평택, 고양시 등의 전세가율이 70%를 돌파하는 등 전셋값이 가파르게 오르고 있다. 또 매매와 전셋집을 찾지 못한 수요자들이 월세로 몰리면서, KB부동산 기준 올해 1~9월 수도권 아파트 월셋값 상승률이 6.27%로, 최근 10년 기준 최고치 상승을 기록했다.


업계 관계자는 "수도권을 중심으로 신축 분양가격과 전세 및 월셋값이 동시에 상승하는 현상이 지속되고 있다"며 "가격이 계속 오르기 전에 빠른 입주가 가능한 신축 알짜단지들이 주목을 받고 있다"고 조언했다.


신세계건설이 경기도 남양주시 화도읍 일원에 위치한 '빌리브 센트하이'는 희소성이 높고 즉시 입주가 가능한 서울인접 신축 브랜드 현장이다. 최고 29층, 전용면적 84~98㎡ 총 250세대 규모로 구성됐다. 주상복합아파트 지상 1~3층에는 97실 규모의 단지 내 상가가 위치한다.


사업지는 편리한 교통환경과 풍부한 생활인프라 등 우수한 입지환경을 갖추고 있다.


단지에서 경춘선과 GTX-B노선(예정)이 지나는 마석역을 도보로 이용할 수 있고, 향후 GTX가 개통되면 마석에서 서울역 및 용산까지 20분대, 여의도까지 30분대로 이동할 수 있다. 경춘로와 마석로, 46번 국도, 서울양양고속도로 등도 가깝다.


또 심석초, 송라초, 송라중, 심석중, 심석고 등 교육인프라를 비롯해서, 롯데마트, 마석 5일장, 병원 및 영화관, 화도도서관, 화도체육문화센터 등이 인근에 위치한다.


지금 뜨는 뉴스

AD

분양 관계자는 "서울과 가까운 신축아파트의 미래가치가 갈수록 높아지는 상황에서, 빠르게 입주 및 실거주할 수 있는 장점이 부각되고 있다."고 전했다.




정진 기자 peng1@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

  • 25.11.0208:00
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 아르헨티나 중간선거에서 집권 여당인 자유전진당이 압도적인 승리를 거두며 하비에르 밀레이 대통령의 입지가 크게 강화됐다. 그러나 이번 선거 결과를 두고 도널드 트럼프 미국 대통령의 노골적인 개입이 결정적 역할을 했다는 분석이 나오면서 국제사회에 충격을 주고 있다.아르헨 자유전진당, 소수당에서 거

  • 25.11.0108:30
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국의 핵잠수함 건조를 승인하면서 동북아시아의 군사 지형이 급격히 변화하고 있다. 한미 정상회담에서 공식 발표된 이번 승인은 단순한 무기 도입 차원을 넘어 역내 세력균형에 중대한 전환점이 될 것으로 전망된다. 이재명 대통령이 북한과 중국을 직접 언급하며 핵잠수함 필요

이시각 랭킹 뉴스

09:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기