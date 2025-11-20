카카오게임즈, ESG 평가 3년 연속 '통합 A등급' 획득

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

E·S·G 각 부문 A등급 이상 유지

카카오게임즈는 한국ESG기준원이 발표한 '2025년 환경·사회·지배구조(ESG) 평가'에서 3년 연속 통합 A등급을 획득했다고 20일 밝혔다.

카카오게임즈 기업이미지(CI). 카카오게임즈 제공

AD

환경(E) 부문은 'A'(우수) 등급을 받았다. 기후 변화가 기업 재무에 미치는 영향을 분석·공개하는 공시 체계를 구축하고, 임직원 대상 환경 교육을 매년 실시하는 등의 노력이 반영됐다.

사회(S) 부문에서는 정보 보안 및 개인정보 보호 분야의 중장기 목표를 설정하고, 국제표준인증(ISO 27001·27701)을 취득해 글로벌 수준의 정보 보안 관리 체계를 강화했다. 그 결과 지난해와 같은 'A+'(매우 우수) 등급을 획득, 업계 최고 수준을 유지했다.

'A' 등급을 받은 지배구조(G) 부문은 전사 리스크 관리 체계 구축과 내부감사 조직 신설을 통해 리스크 대응력과 지배구조 투명성을 높인 것이 주효했다. 여성 사외이사 비율 확대로 이사회 다양성을 제고하는 등 책임경영 부분에서 더 노력을 기울였다고 카카오게임즈는 설명했다.





AD

카카오게임즈 관계자는 "전 세계 이용자에게 책임 있는 서비스를 제공하기 위해 ESG 경영을 지속해서 강화하고 있다"며 "앞으로도 체계적인 전략과 실행 기반을 고도화해 다양한 이해관계자와 함께 '지속가능한 플레이' 환경을 확산해 나가겠다"고 말했다.





노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>