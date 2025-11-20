경북TP, AI 융합 토론회 열어 지역 AX 선도모델 확산…'AI·DX 기술 체험 및 사업성과' 확인

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

구미·포항·경산 특화 업종별 AI도입 기술검증 성과공유

대구국제기계산업대전 연계, AI·DX 기반 주요성과 홍보

경북테크노파크(원장 하인성, 경북TP)는 20일 대구 EXCO에서 '경북 산업 AI 융합 컨퍼런스'를 개최했다고 밝혔다.

이번 컨퍼런스는 지난 18일부터 운영 중인 DAMEX 2025 DX특별관의 연계 프로그램으로, 지역 제조기업의 AI·DX 내재화 성과를 공유하고 AI 기술확산을 통한 AX 생태계 조성을 위해 마련됐다.

이번 행사는 산업 AI 내재화 컨설팅 및 실증 중간보고회와 경북 산업 AI 융합 컨퍼런스로 구성됐으며, 구미·포항·경산 지역 특화산업(구미-전자IT융합, 포항-첨단소재, 경산-모빌리티) 제조기업들의 AI PoC 실증성과 발표, 지역 제조기업의 AI도입을 위한 전략 방향 등이 집중 논의됐다.

오전 세션에서는 ▲구미 지역의 ㈜한덕(옛 ㈜온페이스SDC, 공급: 디트리플㈜) ▲포항 지역의 이스온(공급: 아이에스티엔에임즈㈜·㈜지에스티·㈜코아칩스) ▲경산 지역의 동원금속㈜(공급: ㈜에코페이스·㈜제니스정보기술) 등이 참여해 AI 기반 공정 데이터 실증결과와 개선효과를 발표했다.

이는 2025년 경북산업DX협업지원센터가 추진 중인 AI 내재화 컨설팅 및 PoC 사업의 핵심 추진 성과로 소개됐다.

오후 세션에서는 ▲정부 산업 AX 정책에 대한 지역기업 대응 전략 ▲AI Agent 기반 자율 제조 특강 등 주제발표 ▲Physical AI & MachineGPT ▲반도체 협력 중소제조업체 AX를 통한 공정 혁신 사례 ▲Start Small, Scale Fast : 제조업 AI Retrofit 전략 등 최신 AI 제조기술 및 도입사례가 소개됐다.

특히 이번 컨퍼런스는 경북 TP가 DAME 2025전시장 내 운영 중인 DX 특별관 프로그램과 연계해 지역기업이 실제 현장에서 AI·DX 기술을 체험하고 사업성과는 직접 확인할 수 있다는 점에서 큰 의의를 가진다.

DX 특별관에서는 경북산업 DX 협업 지원센터의 지원성과 함께, 제조업의 DX·AX 패러다임을 제시한다.





하일성 경북 TP 원장은 "경북 제조기업이 AI 기반 산업전환을 선도할 수 있도록 지속적인 성과확산과 생태계 구축에 힘쓰고 있다"며 "경북테크노파크는 기업의 현장 중심 혁신을 위해 정책·기술·데이터 기반 지원을 확대해 나가겠다"고 말했다.





영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr

