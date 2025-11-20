화성시, 내년 2월 구청 체제 위한 시민 서포터즈단 출범

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

시민 300명 참여…시민 제안 정책 수렴·홍보 역할

정명근 시장 "서포터즈와 성공적인 구청 출범 최선"

경기도 화성시가 내년 2월 4개 구청 체제의 성공적인 출범을 위한 300명의 시민 서포터즈를 구성했다.

화성시는 20일 시청 대강당에서 '구청 출범 서포터즈단' 발대식을 개최하고 시민 참여를 기반으로 한 구청 체제 출범 준비에 나섰다.

정명근 화성시장(앞줄 왼쪽 두번째)이 20일 시청 대강당에서 열린 '구청 출범 서포터즈단' 발대식에서 서포터즈들과 함께 성공적인 일반구 출범을 다짐하고 있다. 화성시 제공

서포터즈단은 만세·효행·병점·동탄 등 4개 구청 체제 출범을 앞두고 새로운 행정 체제에 대한 시민들의 생생한 제안사항을 시에 전달하는 역할을 맡는다.

시는 당초 공개 모집 과정에서 서포터즈 규모를 200명으로 계획했지만, 참여 신청이 잇따르자 이를 300명으로 확대했다.

서포터즈는 구별 회의를 통해 주민편의 증진을 위한 의견을 제시하고, 구청 출범 전후의 불편 사항과 개선 필요점 등을 제안하는 역할을 수행한다. 이와 함께 일반구 출범 홍보활동을 통해 지역의 행정 변화를 알리는 시민 홍보대사 역할도 맡는다.

시는 이날 행사에서 '화성시 2040 도시기본계획으로 보는 화성시의 미래'를 소개하고 '시민이 사랑하는 화성특례시'를 주제로 특강도 개최했다.





정명근 화성시장은 "올해는 특례시 출범과 일반구 설치 승인이라는 화성시 대전환의 해"라며 "서포터즈와 적극적으로 협력하며 구청 체제의 성공적인 출범과 함께 살고 일하고 여가를 즐길 수 있는 '직주락'의 도시를 만들어가겠다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr

