인천시, 'F1 그랑프리 유치' 사전타당성 용역 내년 1월 완료

인천시는 세계적인 자동차경주대회인 F1(포뮬러원) 그랑프리 유치를 위한 기본구상 및 사전타당성 조사 용역을 내년 1월까지 마칠 계획이라고 20일 밝혔다.

올해 6월 착수한 이 용역에는 서킷 디자인 콘셉트 개발, 기본구상 수립, 사전타당성 검토 등의 내용이 포함되며, 한국산업개발연구원과 서킷 설계 전문기업 틸케(Tilke)가 공동 수행 중이다.

시는 용역이 마무리되면 국가 차원의 지원을 정부에 건의하고 대회 기획·운영을 맡을 공식 프로모터 구성 협의를 비롯한 F1 그랑프리 유치 절차를 단계적으로 밟을 계획이다.

시는 오는 2027년 첫 F1 인천 그랑프리를 연 뒤 그때로부터 최소 5년 이상 매년 개최하는 방안을 구상 중이다. 전용 경기장에서 진행되는 일본이나 중국 대회와 달리 모나코나 미국 라스베이거스처럼 시가지에서 펼쳐지는 도심 레이스를 계획하고 있다. 서킷 후보지로는 영종도와 송도 등이 검토되고 있다.

앞서 2010∼2013년 전남 영암군에서 열린 F1 대회의 경우 2009년 별도로 제정된 '포뮬러원 국제자동차경주대회 지원법'에 근거해 30%의 국비 지원이 이뤄졌다. 하지만 전남 F1 대회는 운영 적자가 불어나면서 애초 계획한 7년을 채우지 못하고 4년 만에 중단됐다.

한편 인천 지역사회에서는 F1 대회 유치를 놓고 찬반 의견이 맞서고 있다.

송도·청라·검단 등지 주민단체는 올림픽·월드컵과 함께 세계 3대 스포츠 행사로 꼽히는 F1 대회를 유치하면 인천은 물론 한국의 대외적 위상을 높이고 경제적으로도 긍정적 효과를 볼 수 있다며 적극 찬성하는 입장이다.





반면 인천평화복지연대 등 52개 시민단체는 'F1 개최 반대 인천대책위원회'를 구성해 목소리를 높이고 있다. 대책위는 "대회 유치를 위한 인프라 구축과 개최료 등에 수천억원이 소요돼 인천시 재정은 크게 악화할 수밖에 없고, 도심 레이스는 심각한 교통 체증과 소음·분진 등 피해를 유발할 것"이라고 주장했다.





