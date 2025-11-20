원데이즈유, ‘코스모프로프 아시아 2025’ 성료… 글로벌 시장 공략 가속

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

오유인터내셔널의 스킨케어 브랜드 One day's you(원데이즈유)가 11월 12일부터 14일까지 홍콩에서 열린 '코스모프로프 아시아 2025'에 참가해 글로벌 바이어들과의 미팅을 성공적으로 마치며 해외 시장에서의 존재감을 강화했다고 밝혔다.

원데이즈유는 '하루에 단 하나, 피부가 편안해지는 루틴'이라는 브랜드 철학을 기반으로, 복잡한 단계를 줄이고 피부 본연의 회복에 집중한 제품 설계를 선보여왔다. 이번 전시에서도 이러한 정체성을 중심에 두고 △진정 패드 △저자극 수분 케어 라인 △피부 장벽 회복 솔루션 등 핵심 제품군을 소개하며 많은 관심을 받았다.

현장을 찾은 글로벌 바이어들은 원데이즈유 제품의 명확한 메시지와 깔끔한 디자인, 그리고 민감 피부를 위한 저자극 포뮬라에 주목하며 "브랜드 스토리가 뚜렷하다", "소비자의 피부 일상을 이해하는 브랜드"라는 긍정적인 평가를 남겼다.





원데이즈유는 이번 전시를 통해 아시아, 중동, 유럽 등 다양한 지역의 신규 파트너들과 협력을 논의했으며, 이를 기반으로 향후 수출 채널 확장과 현지 시장 진입을 본격화할 계획이다.





정진 기자 peng1@asiae.co.kr

