10·15대책 한달만 서울 아파트값 오름폭 확대

한국부동산원 11월 셋째주 주간아파트가격동향

10·15 부동산 대책 후 한 달가량 지난 시점에서 서울 아파트값 오름세가 소폭 확대된 것으로 집계됐다.

20일 한국부동산원이 발표한 11월 셋째 주(17일 기준) 주간 아파트 가격동향 자료를 보면 서울 아파트값 평균 매매가격은 한 주 전보다 0.20% 올랐다. 주간 단위 상승률로 보면 10·15 대책 발표 직후인 10월 셋째 주(10월 20일 기준) 0.50%를 기록하며 정점을 찍은 뒤 0.23%(10월 27일 기준), 0.19%(11월 3일 기준), 0.17%(11월 10일 기준) 등 축소 흐름을 이어가다 4주 만에 상승폭이 확대됐다.

부동산원은 "매수 문의가 감소하고 관망세가 지속되는 가운데 재건축 추진 단지 및 정주 여건이 양호한 선호 단지 위주로 상승거래가 체결되며 서울 전체적으로 상승했다"고 설명했다.

송파구(0.53%)와 용산구(0.38%)가 많이 올랐다. 10·15 대책 이전에도 이미 규제지역이나 토지거래허가구역(아파트)으로 지정돼 있어 상대적으로 대책 영향을 덜 받는 지역으로 꼽힌다. 성동구(0.43%)나 양천구(0.34%), 광진구(0.18%) 등 주택 수요가 많은 지역에서도 상승 폭이 커졌다. 노원구(0.06%), 도봉구(0.05%), 강북구(0.02%) 등 서울 외곽지역에서도 일부 상승 폭이 확대됐으나 다른 지역에 비해 상승률은 낮은 수준이다.

규제지역으로 지정된 과천시(0.35%), 성남시 분당구(0.47%), 하남시(0.21%), 안양시 동안구(0.19%)에선 상승 폭이 축소됐다. 마찬가지로 규제지역으로 묶였으나 의왕(0.38%), 성남시 수정구(0.29%), 광명시(0.38%), 용인시 수지구(0.42%)에선 오름폭이 한 주 전보다 커졌다.

서울 남산에서 바라본 아파트. 연합뉴스

비규제지역에서는 화성시(0.36%)는 상승 폭이 확대됐으나 구리시(0.24%), 용인시 기흥구(0.12%) 등은 오름세가 둔화했다. 박원갑 KB국민은행 수석부동산전문위원은 "이번 대책 효과는 짧게는 3개월, 길게는 6개월 정도 조정 국면이 이어질 것"이라며 "주택담보대출 금리 상승까지 더해지면서 단기간에 급반등 가능성은 크지 않다"고 설명했다.

일부 지역에선 전세 매물이 줄어들면서 '품귀' 우려가 불거졌으나 아직까진 지표상으로는 크게 오름세가 나타나지 않고 있다. 서울 전체로 보면 한 주 전보다 0.15% 올라 상승률이 3주 연속 같은 수준으로 집계됐다. 용산구(0.23%), 강동구(0.28%) 등 일부 지역에선 상승 폭이 확대됐으나 오히려 한 주 전보다 상승 폭이 떨어진 지역도 여럿이다. 전국 기준으로는 0.08% 올라 마찬가지로 3주 연속 상승률이 같았다.





부동산원은 "서울은 선호단지를 중심으로 매물 부족 현상이 나타나는 가운데, 정주 여건 양호한 역세권·학군지 위주로 상승 계약이 체결되는 등 전체적으로 상승세를 보였다"라고 설명했다.





최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr

