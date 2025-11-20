"대책 약빨 떨어졌나"…서울 아파트값, 4주만에 상승폭 확대[부동산AtoZ]

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

정주여건 우수지역 중심 상승폭 확대

한강벨트 중심 상승폭 직전주보다 늘어

경기 의왕 4년만에 최대 상승

전세도 3주 연속 상승, 수도권 강세 지속

10·15 부동산 대책 이후 한동안 가격 상승세 둔화가 관측됐던 서울 아파트 시장이 4주 만에 다시 오름폭을 확대한 것으로 나타났다. 대출 규제 강화와 2년 실거주 의무로 거래는 위축되고 매물은 줄었지만, '똘똘한 한 채' 수요는 여전한 상황에서 선호 지역 중심으로 일부 거래가 높은 가격에 이뤄지는 영향으로 풀이된다.

20일 한국부동산원이 발표한 11월 셋째 주(17일 기준) 주간 아파트 가격 동향에 따르면 서울 아파트 평균 매매가격은 직전 주(0.17%) 대비 상승폭을 확대한 0.20%의 상승률을 기록했다. 상승률은 10·15 대책 발표 직후인 10월 셋째 주(10월20일 기준) 0.50%를 기록한 뒤 연속으로 축소되다가 4주 만에 다시 확대됐다. 부동산원은 "매수 문의가 감소하고 관망세가 지속되는 가운데 재건축 추진 단지 및 정주 여건이 양호한 선호 단지 위주로 상승거래가 체결되며 서울 전체적으로 상승했다"고 밝혔다.

서울 내에서는 10·15 대책 시행 전 이미 규제지역으로 묶여 '내성'이 강할 것으로 관측됐던 강남 3구(서초·강남·송파구)와 용산구 모두 상승폭이 커졌다. 송파구는 전주(0.47%) 대비 상승률이 커진 0.53%를 기록하며 서울 전체에서 1위를 차지했다. 용산구는 0.38%로 2위를 기록했다. 서초구(0.20%→0.23%)와 강남구(0.13%→0.24%)도 오름폭을 확대했다. 성동구(0.37%→0.43%), 양천구(0.27%→0.34%) 등도 상승폭을 확대했다. 노원구(0.01%→0.06%) 등 서울 외곽지역에서도 일부 상승폭 확대가 관찰됐으나 다른 지역 대비 상승률은 낮은 수준이다.

경기도 전체(0.10%→0.11%)로는 직전 주 대비 상승폭이 소폭 커진 가운데 지역별 차이가 나타났다. 규제지역 중 과천시(0.40%→0.35%) 등은 상승폭이 축소된 반면, 의왕시(0.08%→0.38%)는 2021년 10월 이후 약 4년1개월 만에 최대 상승폭을 기록했다. 성남시 수정구(0.07%→0.29%), 광명시(0.16%→0.38%), 용인시 수지구(0.24%→0.42%) 등도 오름폭이 커졌다.

비규제지역에서는 풍선효과 대표 지역인 화성시(0.25%→0.36%)의 상승폭이 확대됐다. 인천(0.04%)은 직전 주와 상승폭이 같았고, 수도권 전체(0.11%→0.13%)로는 오름폭이 소폭 커졌다. 지방(0.01%→0.02%)은 3주째 상승세를 이어갔다. 전국 평균 매매가격은 0.07% 올랐다.





전국 아파트 전세가격은 0.08% 올라 직전 주와 상승률이 동일했다. 서울은 3주째 0.15% 상승률을 이어갔다. 인천(0.08%→0.11%)과 경기(0.10%→0.11%)는 오름폭이 커졌고, 수도권 전체로는 0.12% 상승했다. 지방(0.04%)은 직전 주와 상승폭이 동일했으며, 세종은 대단지 위주로 임차 수요가 지속되며 0.37% 상승했다.





오유교 기자 5625@asiae.co.kr

