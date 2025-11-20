이장우 대전시장, 여·야 국회의원 방문 대전 핵심사업 '국비 지원' 요청

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

공공어린이재활병원 운영 지원·웹툰 IP 첨단 클러스터 조성사업 등 건의

예결특위 소위 회의실을 방문한 이장우 대전시장(사진=대전시 제공)

AD

이장우 대전시장이 20일 국회를 찾아 여·야 국회의원을 만나 내년도 대전 핵심사업에 대한 '국비 지원'을 요청했다.

먼저 한병도 예산결산특별위원장, 예결특위 소위의 충남권역인 이재관 의원과 예결특위 소위 위원인 강승규 의원, 김대식 의원, 김기웅 의원, 조정훈 의원과의 면담을 시작으로 본관에 있는 예결특위 소위 회의실을 방문하여 15명의 소위 위원들에게 대전시 현안 사업에 대해 적극적인 지원을 당부했다.

왼쪽부터 황정아 의원, 이장우 대전시장(사진=대전시 제공)

이후 국민의힘 윤재옥 의원실, 윤영석 의원실, 김희정 의원실, 정점식 의원실, 김미애 의원실, 서지영 의원실, 박준태 의원실과 지역구 예결특위 위원인 황정아 의원실을 방문하여 내년도 국비 확보 등 지역 현안에 대한 협조를 요청했다.

왼쪽부터 장동혁 국민의힘 당대표, 이장우 대전시장(사진=대전시 제공)

마지막으로 국민의힘 지도부인 장동혁 국민의힘 당대표, 송언석 국민의힘 원내대표, 김도읍 국민의힘 정책위의장을 만나 대전시 현안 사업에 대해 설명하고 각별한 관심과 지원을 당부했다.

이날 여·야 인사들을 만난 자리에서 이장우 대전시장은 "대전시가 한 단계 높은 도약을 하기 위해서는 중앙정부의 지원이 반드시 필요한 상황"이라며 "대전시 핵심사업에 국비가 최대한 반영 될 수 있도록 협조해달라"고 말했다.

한병도 예결위원장(왼쪽)에게 대전시 주요 현안 사업을 설명하는 이장우 대전시장(사진=대전시 제공)

이 시장이 건의한 대전시 국비 증액 사업은 ▲(신규)공공어린이재활병원 운영 지원(29억6000만 원) ▲(신규)웹툰 IP 첨단 클러스터 조성사업(15억 원) ▲(신규)3.8 민주의거 기념사업회 사업비 지원(5억 원) ▲(계속)도시철도 2호선 트램 건설(200억 원 증액·총 2000억 원) 등이다.





AD

이장우 대전시장은 "정부의 건전재정 기조 속에서 정부예산 확보가 어려운 상황이지만, 이번 방문을 통해 국회의원들과 여?야 구분 없는 초당적 협력으로 국비 확보에 최선을 다하겠다"고 말했다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>