'하이파이브' 日 선수들 손바닥에 주먹질 '퍽퍽'…北 청소년 축구 비매너

방제일기자

입력2025.11.20 15:02

승부차기 끝에 경기에서도 패배
반일 감정 투영된 행동이란 분석도

북한의 17세 이하 남자축구 대표팀이 일본 선수들에게 주먹으로 때리는 듯한 포즈로 하이 파이브를 하는 모습이 포착됐다. 지난 19일 카타르 도하에서 열린 2025 국제축구연맹(FIFA) U-17 월드컵 16강전을 앞두고 양국 선수들이 일렬로 지나가면서 선전을 다짐하는 인사를 나누는 과정에서 북한 선수들은 온 힘을 다해 주먹을 쥐고 일본 선수들 주먹을 내리쳤다. 단 한 명의 선수가 아닌 여러 선수가 같은 행동을 했다.

'하이파이브' 日 선수들 손바닥에 주먹질 '퍽퍽'…北 청소년 축구 비매너 19일 북한의 17세 이하 축구대표팀이 일본 선수들을 향해 주먹질 하듯 인사하고 있다. X(엑스)
경기 시작 전 악수 또는 가벼운 하이 파이브로 페어플레이를 다짐하는 대신 주먹질에 가까운 행동으로 일본 선수들과의 인사를 대신하면서 스포츠맨십에 어긋난 듯한 행위를 두고 일본의 비판이 쏟아졌다. 특히 이 장면은 생중계에 고스란히 잡혔고, 사회관계망서비스(SNS)를 통해 영상이 퍼지면서 논란이 됐다. 일본 매체들은 "건투를 다짐하기 위해 내민 일본 선수 주먹에 북한 선수들은 인사로는 생각할 수 없을 만큼 강한 힘으로 주먹을 내리쳐 비판이 쇄도하고 있다"며 "스포츠맨십과 거리가 먼 행동"이라고 했다.


이를 본 누리꾼 또한 "하이 파이브를 가장한 폭력이다", "북한 선수들이 한 건 인사가 아니라 주먹질" 등의 반응을 보였다. 이날 북한은 경기에서도 졌다. 전·후반을 1대1로 마친 양 팀의 경기는 승부차기로 이어졌다. 일본은 키커 다섯 명 모두 성공했지만, 북한은 두 번째 키커 한일복의 왼발 슛이 골대 위로 날아가면서 일본에 8강 진출권을 내줬다. 2011년 이후 14년 만에 대회 8강에 오른 일본은 오스트리아와 21일 4강행을 놓고 다툰다.

대북 전문가들은 이들이 어린 시절부터 받은 '반일 교육'에 따른 전투 의식 때문일 것이라고 분석을 내놓기도 했다. 조한범 통일연구원 선임연구위원은 "북한에 스포츠 경쟁은 사실상 전투와 다름없다"며 "특히 일본의 경우 조선인 집단학살 역사 등에 따른 반감이 유독 큰 나라라 거친 행동을 했을 가능성이 높다"고 설명했다. 국제무대에서 일본을 향한 북한 선수단의 적대적 행동은 과거에도 있었다.


앞서 2023년 항저우 아시안게임 남자 축구 8강전에선 북한 김유성이 경기 도중 부상 선수를 살피러 경기장에 들어왔다가 자신에게 물까지 건넨 일본 선수단 의무진에 손찌검하려 했다가 경고를 받기도 했다. 김유성은 물을 마신 후 경기장 내에 물병을 던져 놓기도 해 사상 또는 역사교육 탓이 아닌 인성교육 부재 탓이라는 비판도 일었다.




방제일 기자 zeilism@asiae.co.kr
놓칠 수 없는 이슈 픽

