NH투자증권, 2025 유엔글로벌콤팩트 리드그룹 2년연속 선정

NH투자증권이 유엔글로벌콤팩트(UNGC) 한국협회의 리드그룹에 2년 연속 선정됐다고 20일 밝혔다.

20일 오전 그랜드 하얏트 서울에서 열린 '2025 코리아 리더스 서밋(Korea Leaders Summit)'에서 임철순(두 번째줄 왼쪽에서 네 번째) NH투자증권 ESG본부 본부장이 UNGC 한국협회 반기문 명예회장 및 수상자들과 리드그룹 선정 후 기념 촬영을 하고 있다. NH투자증권

AD

UNGC 한국협회는 코리아 리더스 서밋(Korea Leaders Summit)을 개최하고 국제사회의 지속가능성 의제를 확인하는 동시에 NH투자증권 등 총 10개 기업을 리드기업으로 선정했다. UNGC는 세계 최대의 기업 지속가능성 추진 이니셔티브로, 기업들이 UNGC의 핵심가치인 인권, 노동, 환경, 반부패의 10대 원칙을 운영과 경영전략에 내재화하고 지속가능성 및 기업시민의식을 제고할 수 있도록 실질적인 지원과 방안을 제시하고 있다.

NH투자증권은 기후위기와 저탄소 경제 전환에 대한 체계적인 대응 역량을 인정받았다. 자체적인 내부탄소 배출량 및 금융 배출량을 측정하고 이를 바탕으로 감축 목표는 물론 '탄소중립 로드맵 및 전환계획'을 수립 중이다. 녹색채권 및 지속가능채권 투자 확대, 친환경 프로젝트 투자 확대 등을 통해 녹색금융을 적극적으로 실천하고 있다. 특히 기후변화가 비즈니스에 미치는 영향을 분석해 기후변화 대응을 강화하고 이에 따른 리스크 대응 역량을 지속적으로 고도화하고 있다. 탄소금융 및 친환경 투자에서도 두각을 나타내며 글로벌 온실가스 감축사업 참여와 탄소배출권 위탁매매 플랫폼 구축에 적극적으로 나서고 있다. 또한 ESG(환경·사회·지배구조) 투자 지수를 개발하고 이를 활용한 상품을 다양화하며 기후변화 대응과 친환경 경제 전환에 중요한 역할을 수행하고 있다.

NH투자증권의 농업과 함께 하는 지속가능한 실천 활동 역시 주요 ESG 성과로 평가받았다. 농협의 일원으로서 농촌과의 상생을 위해 농촌 일손돕기, '청년농부사관학교' 운영, 농식품 라이브 커머스 지원, 크라우드펀딩 지원, 농촌마을공동체 대상 냉장고 지원사업, 희망나무 장학생 지원사업, 범농협 애그테크 상생 혁신 펀드 운용 등 다각적인 활동을 펼치고 있다. 농업인과 지역사회의 실질적인 복지를 향상시키고 농업·농촌의 경제적 자립과 발전에 기여하고 있다.





AD

임철순 NH투자증권 ESG 본부장은 "이번 UNGC 리드그룹 2년 연속 선정은 NH투자증권이 ESG 경영을 강화하고 지속가능경영 원칙을 실천하는 데 있어 선도적인 역할을 하고 있음을 보여주는 의미있는 성과"라며 "앞으로도 기후변화 대응 및 사회적 책임을 다하는 금융에 앞장서고 지속 가능한 미래를 위한 솔루션을 제시할 계획"이라고 밝혔다.





송화정 기자 pancake@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>