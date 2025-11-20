내년 지방선거 대비 세종시의원 '선거구획정위원회 본격 활동'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

학계·법조계 등 11명 위원 위촉

AD

내년 6월 치러질 제9회 전국동시지방선거에 앞서 세종시의원 선거구획정위원회 위원이 위촉됐다.

20일 세종시에 따르면 선거구획정위원회는 공직선거법에 따라 내년 6월 3일 진행하는 제9회 전국동시지방선거를 앞두고 구성됐다. 이들은 학계·법조계·시민단체 등 다양한 분야에서 추천을 거쳐 선별된 11명의 위원으로 구성, 각 지역선거구 명칭과 관할구역을 산정하는 역할을 맡는다.

이날 최 시장은 위원들에게 위촉장을 전달하면서 투명한 선거구 획정을 당부하면서 "특정 정당과 지역, 후보자에게 유리함 없이 기울어지지 않은 공명정대한 선거구 획정이 이뤄지길 기대한다"고 말했다.





AD

이어 위원회 첫 회의에서는 선거구 획정에 대한 설명을 듣고 위원장 선출 및 선거구획정위원회 운영 전반에 대해 의견을 나눴다.





충청취재본부 김기완 기자 bbkim998@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>