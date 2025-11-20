본문 바로가기
곧 3만원 간다는 치킨…한 마리 4000원, 두 마리 1만원 어디지?

김진선기자

입력2025.11.20 14:24

이마트서 나흘간 3980원 치킨 판매
홈플러스·롯데마트 등 치킨 저렴하게 내놓아

배달 치킨값이 3만원대까지 치솟는 가운데, 대형마트 치킨이 고물가 속 가격 부담을 낮춰 소비자들을 겨냥하고 있다.


19일 이마트는 20일부터 나흘간 대표 상품인 '어메이징 완벽치킨'을 행사카드로 결제할 경우 3980원에 판매한다고 밝혔다. 이마트에 따르면 국내산 8호 냉장닭(조리 전 중량 751~850g)을 사용한 제품이다. 원부재료 대량 매입과 자체 가격투자를 통해 판매가를 낮췄다. 행사 카드 결제 시 2500원을 할인받아 3980원에 구매할 수 있다.

곧 3만원 간다는 치킨…한 마리 4000원, 두 마리 1만원 어디지? 기사 이해를 돕기 위한 사진. 픽사베이.
홈플러스에서는 '당당치킨'(6990원)과 당당두마리옛날통닭(2마리·9990원)을 판매 중이다. 지난 2일까지 진행된 대형 할인 행사 '홈플런' 기간에는 '당당 3990옛날통닭'을 3990원에 내놓아 전월 동기 대비 치킨 매출이 27% 늘었다.


롯데마트 홈페이지에 따르면 '한통가아아득치킨'은 1만2290원, 큰 치킨 한 마리는 1만4990원, 옛날 두 마리 치킨은 1만9900원에 판매 중이다.

곧 3만원 간다는 치킨…한 마리 4000원, 두 마리 1만원 어디지? 배달 치킨 값이 3만원대 까지 치솟는 가운데, 대형마트 치킨이 고물가 속 가격 부담을 낮춰 소비자들을 겨냥하고 있다. 롯데마트 홈페이지.

최근 서울 일부 교촌치킨 매장은 배달앱 주문 시 허니순살, 마라레드순살, 반반순살 등 순살 메뉴 가격을 약 2000원 인상했다. 권장 소비자가격은 2만3000원이지만, 다수 매장은 배달앱 판매가를 2만5000원으로 올렸다. 매장 내 판매 가격은 그대로지만, 배달 가격만 비싸지는 '이중가격제'가 형성된 것이다. 본사 측은 "가맹점의 개별 결정"이라며 선을 긋고 있다.


한국소비자단체협의회는 이날 치킨 프랜차이즈 업체들이 육계 가격 하락으로 원가 부담이 줄었음에도 오히려 치킨 가격을 올려 이익을 늘렸다고 지적했다. 협의회에 따르면 지난해 프랜차이즈 납품용 육계 가격은 2023년보다 평균 7.7% 떨어졌고, 이 기간 네네치킨의 매출원가는 17.9%, 굽네치킨과 BHC는 각각 11.8%, 9.5% 하락했다. 그러나 이러한 원가 절감에도 불구하고 소비자 가격은 오히려 올랐다. 협회는 또, 치킨 프랜차이즈가 본사가 이중가격제를 운영하면서도 가격 구조와 적용 기준, 차액 수준 등 구체적인 정보를 소비자에게 제공하지 않고 있으며, 권장소비자가격조차 자사 홈페이지에 공개하지 않는 경우가 있다고 지적했다.




김진선 기자 carol@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

