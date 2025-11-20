"국민과 농업인이 하나 되다" … 경남농협, 사랑의 김장김치 나눔 행사 실시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경남농협은 20일 본격적인 김장철을 앞두고 창원컨벤션센터 앞 광장에서 국민과 농업인이 함께하는 사랑의 김장김치 나눔 행사를 실시했다.

경남농협, 사랑의 김장김치 나눔 행사 실시.

이번 행사에는 류길년 경남농협 본부장, 차경애 경남여성단체협의회 명예회장, 정연희 경남여성가족재단 대표이사, 최민련 농가주부모임경남도연합회(이하 농주모) 회장, 김필운 고향주부모임경남도지회(이하 고주모) 회장 및 농주모·고주모 회원, 홍순환 무학 전무 및 좋은데이 봉사단, 조재철 몽고식품 이사 및 임직원, 김종철 경남무역 대표이사, 박성욱 경남사회복지협의회 회장, 김갑문 농협창원시지부장, 이태용 농협지주시지부장, 강복원 진주원예농협 조합장, 김철규 진주남부농협 조합장, 신정호 진주금산농협 조합장, 정의일 (창원)대산농협 조합장, 이인규 진전농협 조합장, 김종천 웅천농협 조합장 및 경남농협 임직원 등 총 90여명이 참여해 2500㎏(500박스)의 김장김치를 직접 담궜다.

참가자들이 정성껏 담근 김장김치 중 350박스는 경남사회복지협의회를 통해 경남 지역 복지시설에 지원되며, 150박스는 농주모를 통해 경남 시·군의 농촌지역 홀몸어르신 및 취약계층에게 골고루 전달 될 예정이다.

이번 나눔 행사는 김장을 직접 담그기 어려운 우리 지역 이웃들의 따뜻한 겨울나기를 돕고 우리농산물 소비촉진에도 기여하기 위해 매년 경남농협에서 실시하고 있다.





류길년 본부장은 "오늘 김장 나눔 행사에는 농업인의 따뜻한 마음이 곧 하늘의 뜻이라는 농심천심(農心天心)이 담겨있다"며 "우리 농산물로 다 함께 김장을 담그고, 어려운 이웃과 나누는 활동은 지속가능한 농업·농촌을 실천하는 의미 있는 행동으로 경남농협은 꾸준히 다양한 지역사회공헌으로 농심천심 운동을 실천하겠다"고 밝혔다.





영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr

