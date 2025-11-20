꿈비, 블랙프라이데이 피날레 쇼핑라이브 위크 진행…최대 68% 할인

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

일상의 감동, 육아를 함께하는 기업 꿈비가 오는 24일부터 30일까지 네이버 스토어에서 '블랙프라이데이 피날레 쇼핑라이브 위크'를 진행한다고 밝혔다. 핵심 라이브 방송은 24일부터 28일까지 닷새간 편성된다.

이번 행사에서는 라이브 방송을 통해 휴대용 분유포트, 하이가드 범퍼침대, 양면이중코팅 트리플·더블 원피스매트, 황변방지 TPU 시공매트 등 핵심 제품이 소개된다. 품목에 따라 51%에서 최대 68%까지 인하된 가격으로 만나볼 수 있도록 구성됐다.

휴대용 분유포트는 출시 한 달 만에 준비 물량이 모두 소진될 만큼 수요가 몰린 제품으로, 현재는 3차 물량까지 확보해 판매가 이어지고 있다. 하이가드 범퍼침대는 꿈비 주요 제품 카테고리에서 꾸준히 선택받아 온 모델로, 이번 쇼핑라이브 기간 두 차례 편성이 예정돼 있다.

양면이중코팅 트리플 원피스매트는 출시 일주일여 만에 초도 물량이 완판된 프리미엄 모델이며, 리코코 원피스매트 가운데 가장 큰 사이즈를 적용했다. 같은 라인업인 더블 원피스매트는 시리즈 내 대표 모델로 자리 잡아 꾸준한 판매량을 유지하고 있다.

황변방지 TPU 시공매트는 가로 세로 1m 대형 규격을 적용해 소량만으로도 공간을 효율적으로 시공할 수 있다는 점이 특징이며, 각 제품은 라이브 일정에 맞춰 순차적으로 소개될 예정이다.

라이브 일정 기간에는 알림받기 및 장바구니 쿠폰, 카드사 혜택, 베이비바우처 추가 적립 등 할인 혜택이 제공되며 구매 고객 대상 사은품은 품목별로 다르게 구성된다.





꿈비 관계자는 "연말 실수요가 집중되는 품목을 중심으로 라인업을 꾸렸다"며 "필요한 육아용품을 합리적인 가격으로 마련할 수 있도록 준비한 쇼핑라이브 주간이 될 것"이라고 말했다.





