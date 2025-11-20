본문 바로가기
경남대 박은주 교수 연구팀, 국제학술지 Nutrients 표지논문 선정

영남취재본부 송종구기자

입력2025.11.20 13:57

01분 13초 소요
과일·주스·보충제 '섭취
형태별 흡수율 차이' 밝혀

경남대학교 식품영양학과 박은주 교수 연구팀이 수행한 비타민 C 생체이용률 비교 연구가 국제학술지 Nutrients 2025년 11월호 표지논문으로 선정됐다. 해당 논문은 특별호인 'Antioxidant-Rich Natural Fruit and Vegetable Foods and Human Health'에도 주요 연구로 소개됐다.

경남대 박은주 교수 연구팀, 국제학술지 Nutrients 표지논문 선정 최미주 RISE 사업단 연구전담교수, Nutrients 표지.
논문 제목은 'Comparative Bioavailability of Vitamin C After Short-Term Consumption of Raw Fruits and Vegetables and Their Juices: A Randomized Crossover Study'로, 저자 구성은 ▲제1저자 최미주 연구전담교수(경남대 RISE사업단) ▲공동저자 백주하 석사수료생(경남대), 윤정미 교수(전남대), 홍영식 교수(전남대) ▲교신저자 박은주 교수(경남대)이다.


이번 논문은 동일한 양의 비타민 C를 섭취하더라도 섭취 형태에 따라 체내 흡수 속도와 대사 반응이 달라진다는 점을 정량적으로 규명했다는 점에서 학술적으로 높은 평가를 받았다.


연구팀은 파프리카·방울토마토·귤 등 세 가지 과일·채소를 생으로 섭취할 때와 저속 착즙 주스 형태로 섭취할 때, 그리고 동일한 양의 비타민 C 보충제를 복용할 때의 체내 흡수율 차이를 비교했다. 실험은 건강한 성인을 대상으로 한 무작위 교차시험으로 진행됐으며, 참여자들은 세 가지 형태를 동일한 비타민 C 용량으로 섭취했다.


연구팀은 섭취 후 24시간 동안 혈중 비타민 C 농도 변화, 소변으로 배출된 비타민 C 양, 대사산물, 항산화 지표 등을 측정, 분석했다. 그 결과 혈장 비타민 C 농도는 섭취 약 2시간 후 최고치에 도달했으며, 저속 착즙 주스가 흡수 효율과 시간에 따라 체내에 흡수되는 총량(AUC, 곡선하면적)에서 가장 우수한 것으로 나타났다.


연구진은 결과를 두고 "세포벽이 물리적으로 분해된 주스 형태가 위장관에서 더 빠르게 흡수될 수 있다"고 설명하며, 초기 흡수 속도와 생체이용률 측면에서 주스 형태가 더 유리할 수 있다고 분석했다.


또한 대사체 분석에서는 요중 배설되는 대사산물의 조성 차이가 확인되어, 섭취 형태에 따라 체내 대사 경로가 일부 달라질 수 있음이 확인됐다. 모든 섭취군에서 항산화 지표가 개선됐으며, 세 가지 섭취 방식 모두 항산화 효과를 보였다.


연구팀은 "이번 연구는 음식 형태, 가공 상태, 보충제 형태를 동시에 비교한 단기 생체이용률 연구 중에서도 최초로 다차원 분석을 적용한 사례 중 하나로, 현대인의 다양한 식품 섭취 패턴에서 비타민 C 이용률 차이를 과학적으로 규명한 데 의미가 있다"고 설명했다.


한편 저자인 최미주 연구전담교수는 개인 맞춤형 혈당 반응, AI 기반 임상영양관리 연구 등 다양한 융합 연구를 수행하고 있으며, 이번 표지논문 선정은 경남대 RISE 바이오헬스케어 분야의 연구 역량을 국제적 학술지에 알린 성과로 평가된다.




영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

맞춤콘텐츠

